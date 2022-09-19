"Москва и мир": непогода в столице и церемония прощания с Елизаветой II

В столице подключили к теплу почти половину жилых домов. Это более 15 тысяч объектов. Отопительный сезон начался досрочно 18 сентября из-за резкого похолодания. Также до 20 сентября теплоснабжение включат во всех соцучреждениях: детских садах, школах и поликлиниках.

В Подмосковье топить начали неделю назад. В случае неполадок с подачей тепла сотрудники МОЭК и коммунальщики оказывают оперативную помощь. Для москвичей заработала горячая линия по отоплению, по телефону можно выяснить необходимую информацию и оставить заявки о сбоях.

До конца недели в Москве сохранится дождливая и пасмурная погода. Столбики термометров днем будут показывать 12–16. Ночью температура не превысит восьми градусов, а к выходным и вовсе опустится до пяти. По прогнозам синоптиков, бабьего лета ждать не стоит.

Энергоснабжение в Курской области восстановят до конца 19 сентября. Из-за урагана без света остались почти 10 тысяч жителей. Шквалистый ветер, ливень и грозы обрушились на Курскую область в воскресенье, 18 сентября. Торнадо вырывал с корнем деревья, повреждения получили почти 400 домов. Погибли два человека.

Циклон, который вызвал ураган, принес непогоду и в столицу. МЧС предупредило о ветре до 20 метров в секунду в Подмосковье, который сохранится до утра вторника, 20 сентября. Людям порекомендовали по возможности оставаться дома. В Москве сообщали о поваленных деревьях. При сильном порыве ветра временный пешеходный переход придавил семь припаркованных машин в районе Филевского парка. Автомобили стояли в неположенном месте.

В Лондоне завершилась публичная церемония прощания с королевой Елизаветой II. Она продолжалось почти неделю. Все это время в города съезжались люди со всей страны. Проводить Елизавету II в последний путь смогли около 400 тысяч человек. Некоторым пришлось стоять в очереди больше суток. Утром 19 сентября прошло отпевание.

На церемонию пригласили членов королевской семьи, друзей и придворных, высокопоставленных политиков, врачей и сотрудников благотворительных организаций. Всего около двух тысяч человек. Королева упокоится в Виндзорском замке. Гроб с Елизаветой II перенесут к могиле родителей в мемориальную часовню Георга VI. Там же покоится и муж Королевы, принц Филипп. Эту часть похорон британские телеканалы транслировать уже не будут. После страна начнет готовиться к коронации Карла III. Дата официальной коронации Карла III пока не объявлена.