"Москва и мир": мобильные пункты вакцинации и похороны Елизаветы II

В Москве заработали мобильные пункты вакцинации против гриппа. Их открыли около нескольких станций метро, московской железной дороги и МЦК. Пункты будут открыты ежедневно: по будням с 08:00 до 20:00. В выходные действует сокращенный график.

Точные адреса мобильных центров и их полное расписание опубликованы на сайте столичного департамента здравоохранения. Пройти процедуру вакцинации можно и в поликлиниках. Онлайн-запись откроется в ближайшее время. Заместитель мэра Анастасия Ракова напомнила, что получить услугу москвичи старше 18 лет могут вне зависимости от места регистрации. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС. Процедура занимает около 15 минут. Что касается детей и подростков, то они могут привиться от гриппа в поликлиниках, детских садах и школах.

Два человека стали жертвами урагана в Курской области. Один мужчина погиб из-за упавшего дерева. Также следователи начали проверку по факту гибели студента в общежитии. По предварительным данным, ветер разбил окно, в результате молодой человек получил смертельные ранения. Ураган, гроза и ливень обрушились на Курскую область в воскресенье, 18 сентября.

Без электричества по прежнему остаются почти 10 тысяч жителей. Торнадо вырывал с корнем деревья срывал кровли с домов – повреждения получили почти 400 строений. Циклон, который принес ураган, ослаб, но продолжает влиять на погоду в Воронеже – 19 сентября в городе ветер силой до 22 метров в секунду, и в столице. Москвичей также предупредили о сильном ветре до 25 метров в секунду. В некоторых районах может выпасть до 30 миллиметров осадков – это половина от месячной нормы.

В Лондоне завершилась публичная церемония прощания с королевой Елизаветой II. Она продолжалось почти неделю. Все это время в города съезжались люди со всей страны. Проводить Елизавету II в последний путь смогли около 400 тысяч человек. Некоторым пришлось стоять в очереди больше суток. Утром 19 сентября прошло отпевание.

На церемонию пригласили членов королевской семьи, друзей и придворных, высокопоставленных политиков, врачей и сотрудников благотворительных организаций. Всего около двух тысяч человек. Королева упокоится в Виндзорском замке. Гроб с Елизаветой II перенесут к могиле родителей в мемориальную часовню Георга VI. Там же покоится и муж Королевы, принц Филипп. Эту часть похорон британские телеканалы транслировать уже не будут. После страна начнет готовиться к коронации Карла III. Дата официальной коронации Карла III пока не объявлена.