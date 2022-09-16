"Москва и мир": новый Музей транспорта и траур по Елизавете II

16 сентября, 21:40
В Москве появится новый Музей транспорта. Его откроют в здании Гаража грузовых машин на Новорязанской улице. Там начали реставрацию. Комплексу вернут исторический облик. Специалисты восстановят скошенные фронтоны, световой фонарь и утраченные ленточные витражи. Работы оценил Сергей Собянин.
В обновленном музее выставят более 50 экспонатов – автобусы, трамваи, троллейбусы, городская спецтехника, грузовые и легковые автомобили, гужевой и мототранспорт. Там можно будет увидеть ретромакеты, а в подземном этаже – экспозицию столичного метро. Также в здании откроют транспортную библиотеку. Как ожидается, ежегодно Музей будут посещать более полумиллиона человек.
В Приморском крае 17 сентября объявили штормовое предупреждение. К региону приближается тайфун Муйфа из Китая. В КНР из-за стихии пришлось эвакуировать более миллиона человек. В окрестностях Шанхая ветер достигал 35 метров в секунду. По прогнозам, Муйфа вызовет на Дальнем Востоке сильные ливни.
В Приморье уже действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за предыдущего тайфуна Хинамнор. Он обрушился на регион в начале сентября, привел к гибели трех человек, нарушил работу транспорта, привел к многочисленным авариям. С девятью населенными пунктами региона по-прежнему нет транспортного сообщения, повреждено 19 мостов. Подтопленными остаются почти 70 домов.
По предварительным оценкам, ущерб от тайфуна уже достигает четырех миллиардов рублей. МЧС доставило в пострадавшие районы около 35 тонн грузов. В ведомстве отметили, что российское правительство поможет региону в ликвидации последствий тайфуна.
Елизавета II будет погребена 19 сентября в часовне Виндзорского замка в 19:30. Об этом сообщили в Букингемском дворце. В этот день гвардейцы по традиции перенесут гроб на орудийный лафет. Так в последний путь провожали отца королевы Георга VI. Процессию возглавит оркестр шотландских и ирландских королевских полков. В траурной церемонии примет участие Карл III и члены королевской семьи.
Прямую трансляцию происходящего будут вести все британские телеканалы. Закрытой останется лишь финальная часть погребения. В день похорон аэропорт Хитроу приостановит работу. Сделают это, чтобы шум двигателей самолетов не нарушал торжественную атмосферу церемонии. Пока же Лондон продолжает прощаться с королевой. Британцы несут цветы в центр города. Люди готовы провести на ногах больше суток ради того, чтобы отдать дань памяти своей королеве.
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