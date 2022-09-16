"Москва и мир": новый Музей транспорта и тайфун в Приморском крае

В Москве появится новый Музей транспорта. Его откроют в здании Гаража грузовых машин на Новорязанской улице. Там начали реставрацию. Комплексу вернут исторический облик. Специалисты восстановят скошенные фронтоны, световой фонарь и утраченные ленточные витражи. Работы оценил Сергей Собянин.

В обновленном музее выставят более 50 экспонатов – автобусы, трамваи, троллейбусы, городская спецтехника, грузовые и легковые автомобили, гужевой и мототранспорт. Там можно будет увидеть ретромакеты, а в подземном этаже – экспозицию столичного метро. Также в здании откроют транспортную библиотеку. Как ожидается, ежегодно Музей будут посещать более полумиллиона человек.

Гастрономический квартал "Депо. Три вокзала" откроется до конца 2022 года. Фудмолл организуют в шести корпусах бывшего Рязанского трамвайного парка. Он займет 11 тысяч квадратных метров площади. Там также разместится бизнес-кластер, музей транспорта и кинопаркинг. Новое общественное пространство осмотрел Сергей Собянин. Подобный фудмолл несколько лет назад открылся на Лесной улице возле Белорусского вокзала

В Приморском крае 17 сентября объявили штормовое предупреждение. К региону приближается тайфун Муйфа из Китая. В КНР из-за стихии пришлось эвакуировать более миллиона человек. В окрестностях Шанхая ветер достигал 35 метров в секунду. По прогнозам, Муйфа вызовет на Дальнем Востоке сильные ливни.

В Приморье уже действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за предыдущего тайфуна Хинамнор. Он обрушился на регион в начале сентября, привел к гибели трех человек, нарушил работу транспорта, привел к многочисленным авариям. С девятью населенными пунктами региона по-прежнему нет транспортного сообщения, повреждено 19 мостов. Подтопленными остаются почти 70 домов.

По предварительным оценкам, ущерб от тайфуна уже достигает четырех миллиардов рублей. МЧС доставило в пострадавшие районы около 35 тонн грузов. В ведомстве отметили, что российское правительство поможет региону в ликвидации последствий тайфуна.