"Москва и мир": столичное отопление и ливни в Италии

Отопление в жилых домах в Москве начнут включать 18 сентября. Чтобы избежать аварий, тепло будут подавать постепенно. Сначала нужно проверить системы отопления внутри домов.

В преддверии сезона городские службы подготовили все тепловые магистрали и объекты. Тепло уже поступает в детские сады, школы и больницы. На следующей неделе отопление включат также в офисах, на предприятиях и в магазинах. По прогнозам, в эти выходные москвичей ждет теплая погода до 18 градусов. В ночь на 19 сентября похолодает, температура опустится до 13 градусов.



В Приморском крае 17 сентября объявили штормовое предупреждение. К региону приближается тайфун Муйфа из Китая. В КНР из-за стихии пришлось эвакуировать более миллиона человек. В окрестностях Шанхая ветер достигал 35 метров в секунду. По прогнозам, Муйфа вызовет на Дальнем Востоке сильные ливни.

В Приморье уже действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за предыдущего тайфуна Хинамнор. Он обрушился на регион в начале сентября, привел к гибели трех человек, нарушил работу транспорта, привел к многочисленным авариям. С девятью населенными пунктами региона по-прежнему нет транспортного сообщения, повреждено 19 мостов. Подтопленными остаются почти 70 домов.

По предварительным оценкам, ущерб от тайфуна уже достигает четырех миллиардов рублей. МЧС доставило в пострадавшие районы около 35 тонн грузов. В ведомстве отметили, что российское правительство поможет региону в ликвидации последствий тайфуна.

По меньшей мере 10 человек погибли во время сильных ливней в итальянской области Марке. Власти не исключают, что цифра может вырасти – четыре человека, среди которых двое детей, пропали без вести. Еще 50 жителей обратились к медикам за помощью. Большинство из них поступили в больницы в состоянии шока и с переохлаждением.

За два часа выпало более 400 миллиметров осадков – половина годовой нормы. В нескольких городах затопило жилые дома и автомобили. Улицы превратились в реки. Люди спасались от наводнения на крышах. В регионе уже начались поисково-спасательные работы. Сотрудники спецслужб и волонтеры вывозят пострадавших из зоны бедствия на лодках.

В регионе из-за размытых дорог и многочисленных оползней по-прежнему заблокировано движение. Есть перебои с электроэнергией и телефонной связью. Такой масштаб бедствия власти объясняют эффектом неожиданности. Синоптики прогнозировали ливни, но никто не ожидал, что они окажутся такой силы.