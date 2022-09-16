"Москва и мир": программа "Мой район" и тайфун Муйфа из Китая

Сергей Собянин рассказал о планах развития юга Москвы по программе "Мой район". Работы идут в Северном, Южном и Центральном Чертанове. Большое внимание уделяют транспортной доступности районов – в будущем откроют южный участок Московского скоростного диаметра. А запуск БКЛ, запланированный на 2023 год, разгрузит Серпуховско-Тимирязевскую линию метро, в том числе станцию "Чертановская".

До конца 2022 года завершат реабилитацию Битцевского леса. Основная идея – сконцентрировать все пространства для отдыха на окраинах парка, возле жилых кварталов, а центральную часть оставить неприкосновенным заповедником. Кроме того, вдоль улицы Академика Янгеля появится "Зеленый бульвар". Там уже сделали скейт-парк и футбольную площадку. Важный проект для спортивной жизни районов – модернизация конноспортивного комплекса "Битца", сейчас там идет капитальный ремонт. Также в Южном Чертанове реорганизуют участок бывшей промзоны "Красный строитель".



В Приморском крае 17 сентября объявили штормовое предупреждение. К региону приближается тайфун Муйфа из Китая. В КНР из-за стихии пришлось эвакуировать более миллиона человек. В окрестностях Шанхая ветер достигал 35 метров в секунду. По прогнозам, Муйфа вызовет на Дальнем Востоке сильные ливни.

В Приморье уже действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за предыдущего тайфуна Хинамнор. Он обрушился на регион в начале сентября, привел к гибели трех человек, нарушил работу транспорта, привел к многочисленным авариям. С девятью населенными пунктами региона по-прежнему нет транспортного сообщения, повреждено 19 мостов. Подтопленными остаются почти 70 домов.

По предварительным оценкам, ущерб от тайфуна уже достигает четырех миллиардов рублей. МЧС доставило в пострадавшие районы около 35 тонн грузов. В ведомстве отметили, что российское правительство поможет региону в ликвидации последствий тайфуна.

Елизавета II будет погребена 19 сентября в часовне Виндзорского замка в 19:30. Об этом сообщили в Букингемском дворце. В этот день гвардейцы по традиции перенесут гроб на орудийный лафет. Так в последний путь провожали отца королевы Георга VI. Процессию возглавит оркестр шотландских и ирландских королевских полков. В траурной церемонии примет участие Карл III и члены королевской семьи.

Прямую трансляцию происходящего будут вести все британские телеканалы. Закрытой останется лишь финальная часть погребения. В день похорон аэропорт Хитроу приостановит работу. Сделают это, чтобы шум двигателей самолетов не нарушал торжественную атмосферу церемонии. Пока же Лондон продолжает прощаться с королевой. Британцы несут цветы в центр города. Люди готовы провести на ногах больше суток ради того, чтобы отдать дань памяти своей королеве.