"Москва и мир": реконструкция Крюково и траур в Англии

На станции Крюково в Зеленограде – капитальная реконструкция. После завершения работ здесь появится современный вокзальный комплекс. Тут установят новые платформы, лифты и эскалаторы. В будущем станция станет конечной остановкой третьего центрального диаметра. Об этом сообщил Сергей Собянин, который посетил стройплощадку.

Мэр также посетил театр "Ведогонь", где провели капремонт. Это единственный профессиональный драматический театр в Зеленограде. В здании сделали светодиодный мультимедийный фасад, перестроили большой зал и отремонтировали малый. Театр теперь сможет принять около 400 зрителей.

В Приморском крае жертвами тайфуна стали пять человек. Непогода в Приморье пришла еще в июле. Тогда из-за дождей начался поводок, уровень воды в реках поднялся до двух метров. А в сентябре на регион обрушился тайфун Хинамнор. В некоторых районах выпало свыше 100% месячной нормы осадков. Ливни подтопили более 900 домов.

Почти 50 населенных пунктов были отрезаны от большой земли. Спасатели эвакуировали жителей, в этом задействовали даже силы Тихоокеанского флота. Стихия вывела из строя дороги и мосты, линии ЛЭП, навредила сельскому хозяйству. По предварительным оценкам, ущерб от тайфуна уже достигает четырех миллиардов рублей. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко. МЧС доставило в пострадавшие районы около 35 тонн грузов. В Приморье из-за тайфуна ввели режим ЧС федерального уровня. Своими силами регион не справится с последствиями стихии.

Тысячи людей выстроились в очередь, чтобы проститься с королевой Елизаветой II. Гроб с ее телом установлен в Вестминстерском дворце. Британцы начали занимать места в очереди за несколько дней до начала церемонии. Полицейские выдают людям специальные браслеты, чтобы они могли отлучиться – купить еду или сходить в туалет.

Специальные меры приняты для людей с ограниченными возможностями. Они могут пройти на территорию дворца без очереди. На церемонию отвели 4,5 дня. Вестминстерский зал будет открыт до утра 19 сентября – в понедельник пройдут государственные похороны монарха. Полиция Лондона работает в усиленном режиме. Центральные улицы патрулируют 12 тысяч человек. В центре британской столице перекрыты многие улицы. Воздушное пространство над городом закрыто.