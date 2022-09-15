"Москва и мир": исторический парк "Редут 1812" и траур по английской королеве

В ТиНАО в поселении Краснопахорском 17 сентября откроют мемориально-исторический парк. Здесь сохранился уникальный редут – оборонительно-земляное укрепление времен Отечественной войны. Это главная достопримечательность парка. Также здесь сделали многофункциональный центр с экспозицией и лекционным залом и смотровую площадку.

В церемонии открытия парка примет участия правнучка полководца Михаила Голенищева-Кутузова. Гостей ждет театральная постановка-реконструкция под открытым небом, фотозона с историческими костюмами и полевая кухня.

Российские курорты ждет бархатный сезон. Температура может подняться до 30 градусов. Об этом сообщили в центре "Фобос". На юге страны усиливается антициклон, который принесет в регион теплый фронт. На черноморском побережье в районе Анапы и Геленджика картину немного испортит шквалистый ветер. Его порывы смогут достигать 20 метров в секунду.

Аналогичное усиление ветра, сильный ливень и грозу обещают в Ростовской области. А вот в Алтайском крае, Новосибирской, Томской, а также Кемеровской и Омской областях в ближайшие три дня будут заморозки – до 6 градусов ниже нуля.

Что касается столичного региона, то 15 сентября утром, как и обещали синоптики, в Подмосковье был сильный туман. При этом на работу аэропортов погода не повлияла. Видимости хватало, чтобы принимать и отправлять самолеты. Температура в столице и Подмосковье начнет подниматься – сначала до 15 градусов, а в выходные – до 19 градусов. Но синоптики отметили, что это не совсем бабье лето. В Москве будет облачно и периодически обещают дожди.

Тысячи людей выстроились в очередь, чтобы проститься с королевой Елизаветой II. Гроб с ее телом установлен в Вестминстерском дворце. Британцы начали занимать места в очереди за несколько дней до начала церемонии. Полицейские выдают людям специальные браслеты, чтобы они могли отлучиться – купить еду или сходить в туалет.

Специальные меры приняты для людей с ограниченными возможностями. Они могут пройти на территорию дворца без очереди. На церемонию отвели 4,5 дня. Вестминстерский зал будет открыт до утра 19 сентября – в понедельник пройдут государственные похороны монарха. Полиция Лондона работает в усиленном режиме. Центральные улицы патрулируют 12 тысяч человек. В центре британской столице перекрыты многие улицы. Воздушное пространство над городом закрыто.