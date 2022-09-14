"Москва и мир": метро до аэропорта Внуково и церемония прощания в Англии

Строительство метро до аэропорта Внуково завершат к сентябрю 2023 года. Об этом Сергей Собянин сообщил во время осмотра строящейся станции "Внуково" Солнцевской линии. Все тоннели на этом участке – от Рассказовки через Пыхтино и до аэропорта – уже пройдены.

Сейчас на станции "Внуково" делают выходы в терминалы аэропорта и Аэроэкспресса. Открытие нового участка Солнцевской линии улучшит транспортную доступность аэропорта Внуково и ближайших районов. Ожидается, что станцией метро "Внуково" будут пользоваться около 34 тысячи пассажиров в сутки.

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра страны до 22 сентября. Первый запрет ввели в феврале. Самолеты по-прежнему не летают в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, а также Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Авиакомпаниям рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами через Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Сочи.

Правительство выделило более трех миллиардов рублей компенсации закрытым аэропортам. В Ростуризме сообщили, что за осенний этап акции путевки на более чем пять миллиардов рублей приобрели свыше 500 тысяч граждан. В поездки они смогут отправиться с октября по конец декабря. Главное нововведение этого сезона – повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей на дальневосточные туры.

В Лондоне проходит церемония прощания с королевой. Отдать дань памяти Елизавете II приехали подданные со всей страны. Очередь растянулась на много километров. Причем занимать места в ней люди начали еще несколько дней назад. Прежде чем попасть в Вестминстерский зал приемов, многим придется провести на улице еще около суток. Кроме того, очередь будет постоянно двигаться, поэтому даже возможности присесть, чтобы отдохнуть, не будет.

Ожидается, что за четыре с половиной дня мимо гроба с усопшей пройдут примерно 400 тысяч человек. Желающих, согласно данным соцопросов, в два раза больше. Для них в некоторых кинотеатрах организуют прямую трансляцию церемонии похорон. Посетить эти спецсеансы можно будет бесплатно. Погребение королевы Великобритании Елизаветы II пройдет 19 сентября. Этот день в стране объявлен выходным.