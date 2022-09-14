"Москва и мир": строительство метро до аэропорта и церемония прощания в Англии

В Марфине на Ботанической улице после комплексного ремонта открылась школа для старших классов. Все работы прошли по программе "Мой район". Специалисты привели в порядок само здание и территорию возле школы. Построили площадки для воркаута и велопарковки.

Также будет установлено новое видеонаблюдение – все это будет выведено на пункт охраны для безопасности. Заменили полностью газон, поменяли асфальт и асфальтобетонное покрытие. В порядок привели внутренний дворик школы. Там в теплое время года можно будет проводить занятия.

Строительство метро до аэропорта Внуково завершат к сентябрю 2023 года. Об этом Сергей Собянин сообщил во время осмотра строящейся станции "Внуково" Солнцевской линии. Все тоннели на этом участке – от Рассказовки через Пыхтино и до аэропорта – уже пройдены.

Сейчас на станции "Внуково" делают выходы в терминалы аэропорта и Аэроэкспресса. Открытие нового участка Солнцевской линии улучшит транспортную доступность аэропорта Внуково и ближайших районов. Ожидается, что станцией метро "Внуково" будут пользоваться около 34 тысячи пассажиров в сутки.

В Лондоне проходит церемония прощания с королевой. Отдать дань памяти Елизавете II приехали подданные со всей страны. Очередь растянулась на много километров. Причем занимать места в ней люди начали еще несколько дней назад. Прежде чем попасть в Вестминстерский зал приемов, многим придется провести на улице еще около суток. Кроме того, очередь будет постоянно двигаться, поэтому даже возможности присесть, чтобы отдохнуть, не будет.

Ожидается, что за четыре с половиной дня мимо гроба с усопшей пройдут примерно 400 тысяч человек. Желающих, согласно данным соцопросов, в два раза больше. Для них в некоторых кинотеатрах организуют прямую трансляцию церемонии похорон. Посетить эти спецсеансы можно будет бесплатно. Погребение королевы Великобритании Елизаветы II пройдет 19 сентября. Этот день в стране объявлен выходным.