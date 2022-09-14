"Москва и мир": новая школа в Марфине и пожар в Жиронде

В Марфине на Ботанической улице после комплексного ремонта открылась школа для старших классов. Все работы прошли по программе "Мой район". Специалисты привели в порядок само здание и территорию возле школы. Построили площадки для воркаута и велопарковки.

Также будет установлено новое видеонаблюдение – все это будет выведено на пункт охраны для безопасности. Заменили полностью газон, поменяли асфальт и асфальтобетонное покрытие. В порядок привели внутренний дворик школы. Там в теплое время года можно будет проводить занятия.

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра страны до 22 сентября. Первый запрет ввели в феврале. Самолеты по-прежнему не летают в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, а также Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Авиакомпаниям рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами через Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Сочи.

Правительство выделило более трех миллиардов рублей компенсации закрытым аэропортам. В Ростуризме сообщили, что за осенний этап акции путевки на более чем пять миллиардов рублей приобрели свыше 500 тысяч граждан. В поездки они смогут отправиться с октября по конец декабря. Главное нововведение этого сезона – повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей на дальневосточные туры.

Лесные пожары в французской Жиронде захватывают новые территории. Несмотря на усилия сотен пожарных и помощь авиации, за несколько суток огонь охватил в регионе около трех тысяч гектаров. Все происходит так быстро из-за сильной жары. В Жиронде почти 40 градусов. Пожары вплотную подобрались к коммуне Самос. Оттуда эвакуировали более 800 человек, это практически все местные жители.

Пожары зафиксированы и в районе знаменитой на весь мир винодельческой зоны Медок. Между тем, прогнозы синоптиков не внушают оптимизма – в сентябре температура во Франции еще может удивить высокими температурами.

Жаркая пора и у турецких спасателей. Очередной лесной пожар вспыхнул в курортном городе Мугле. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. Власти сообщили, что стихия почти добралась до жилых районов. В тушении задействовали пять самолетов и восемь вертолетов.