"Москва и мир": новые станции БКЛ и похороны Елизаветы II

Работы на девяти станциях Большой кольцевой линии завершат до конца 2022 года, сообщили в департаменте строительства. Доделают семь новых станций: "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон" и "Кленовый бульвар". А на "Каширской" и "Варшавской" закончат реконструкцию. Таким образом, к концу 2022 года Большая кольцевая линия полностью замкнется. Это будет самая протяженная кольцевая линия метро в мире – ее длина составит 70 километров.

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра страны до 22 сентября. Первый запрет ввели в феврале. Самолеты по-прежнему не летают в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, а также Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Авиакомпаниям рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами через Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Сочи.

Правительство выделило более трех миллиардов рублей компенсации закрытым аэропортам. В Ростуризме сообщили, что за осенний этап акции путевки на более чем пять миллиардов рублей приобрели свыше 500 тысяч граждан. В поездки они смогут отправиться с октября по конец декабря. Главное нововведение этого сезона – повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей на дальневосточные туры.

Гроб с телом Елизаветы II перевезут из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство 14 сентября. Траурную процессию возглавит король Карл III. Во дворце тело усопшего монарха останется до похорон – они пройдут на 19 сентября. За это время проститься с королевой смогут все желающие.

Британцы начали собираться у дворца еще до того, как гроб прибыл из Эдинбурга. Там проводить королеву в последний путь пришли более 20 тысяч человек. Для того, чтобы все желающие смогли лично отдать дань памяти Елизавете II, в столицу запустили дополнительные поезда. Уже опубликован маршрут, по которому будет выстраиваться очередь. По пути следования людей разместят дополнительные туалеты, питьевые фонтаны и кафе. Для того, чтобы участники процессии могли отлучиться из очереди, им выдадут браслеты с номерами. Обеспечивать безопасность будут усиленные наряды полиции, организуют и дополнительные бригады скорой помощи.