"Москва и мир": павильоны "Здоровая Москва" и забастовки в Великобритании

Павильоны "Здоровая Москва" завершают работу. Пациентов будут принимать до 20:00 14 сентября. В департаменте здравоохранения сообщили, такое решение принято из-за плохой погоды. В этом сезоне в городских парках работали 46 павильонов. В течение часа там можно было пройти комплексное обследование. В дальнейшем горожане смогут, как и прежде, пройти диспансеризацию в поликлиниках. Сделать это можно по месту прикрепления и по предварительной записи.

Попасть на прием к врачу помогут онлайн-сервисы. На портале mos.ru, сайте emias.info или в аналоговом мобильном приложении нужно выбрать пункт "Диспансеризация". Одновременно с закрытием павильонов "Здоровая Москва" заканчивается и цикл одноименных лекций. Последняя встреча пройдет в большом амфитеатре парка "Зарядье" 17 сентября. Она получила название "Вечно молодой/вечно в тренде! Секреты здорового образа жизни в любом возрасте". Для участия в мероприятии потребуется предварительная регистрация.

Туристическая группа на камчатском вулкане Ключевская Сопка, предположительно, погибла из-за несоблюдения техники безопасности и плохой подготовки. В том числе, недостаточной квалификации гидов. Об этом сообщило полномочное представительство президента в Дальневосточном федеральном округе.

В ведомстве отметили, что в прошлом году Ключевской вулкан исключили из списка общедоступных маршрутов. Специального разрешения на прохождения этого пути у тургруппы не было. 12 человек начали восхождение на действующий вулкан 30 августа, а 3 сентября туристы обратились за помощью. На высоте более четырех тысяч метров пятеро участников сорвались и упали в пропасть, еще четыре человека погибли по разным причинам, не дождавшись помощи спасателей. С вулкана спасли трех пострадавших туристов и эвакуировали тела погибших. Следственный комитет расследует два уголовных дела по статьям – причинение смерти по неосторожности и оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. По второй статье арестован Андрей Степанов – директор компании "Экстрим тайм", которая организовала тур. Свою вину мужчина в суде не признал.

Великобритания вновь готовится к забастовкам. На этот раз о намерении не выходить на работу целую неделю заявили рабочие Филикстоу, крупнейшего порта страны. Это не первая подобная акция. В конце августа они уже бастовали. Тогда протест объединил около двух тысяч человек, которые требовали повышения зарплаты. Если профсоюзам и на этот раз не удастся договориться с работодателями, то погрузочные работы в Филикстоу 27 сентября практически остановятся.

Аналогичная ситуация ждет и порт Ливерпуля. Местные рабочие также готовы к крайним мерам. Они планируют начать двухнедельную забастовку сразу после похорон королевы. Эксперты прогнозируют, что это будет иметь самые неприятные последствия не только для экономики страны в целом, но и для многих британцев лично. Дело в том, что большинство портов начинают разгружать рождественские товары уже в сентябре.

Впрочем, это не единственные неприятности. В 2022 году Соединенное королевство буквально захлестнула волна акций протестов. Недовольны уровнем оплаты труда работники железных дорог, метро, почты и многие другие. Из-за уважения к почившей Елизавете II они отказались бастовать, но только на время общенационального траура.