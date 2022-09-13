"Москва и мир": павильоны "Здоровая Москва" и похороны Елизаветы II

Павильоны "Здоровая Москва" завершают работу. Пациентов будут принимать до 20:00 14 сентября. В департаменте здравоохранения сообщили, такое решение принято из-за плохой погоды. В этом сезоне в городских парках работали 46 павильонов. В течение часа там можно было пройти комплексное обследование. В дальнейшем горожане смогут, как и прежде, пройти диспансеризацию в поликлиниках. Сделать это можно по месту прикрепления и по предварительной записи.

Попасть на прием к врачу помогут онлайн-сервисы. На портале mos.ru, сайте emias.info или в аналоговом мобильном приложении нужно выбрать пункт "Диспансеризация". Одновременно с закрытием павильонов "Здоровая Москва" заканчивается и цикл одноименных лекций. Последняя встреча пройдет в большом амфитеатре парка "Зарядье" 17 сентября. Она получила название "Вечно молодой/вечно в тренде! Секреты здорового образа жизни в любом возрасте". Для участия в мероприятии потребуется предварительная регистрация.

Туристическая группа на камчатском вулкане Ключевская Сопка, предположительно, погибла из-за несоблюдения техники безопасности и плохой подготовки. В том числе, недостаточной квалификации гидов. Об этом сообщило полномочное представительство президента в Дальневосточном федеральном округе.

В ведомстве отметили, что в прошлом году Ключевской вулкан исключили из списка общедоступных маршрутов. Специального разрешения на прохождения этого пути у тургруппы не было. 12 человек начали восхождение на действующий вулкан 30 августа, а 3 сентября туристы обратились за помощью. На высоте более четырех тысяч метров пятеро участников сорвались и упали в пропасть, еще четыре человека погибли по разным причинам, не дождавшись помощи спасателей. С вулкана спасли трех пострадавших туристов и эвакуировали тела погибших. Следственный комитет расследует два уголовных дела по статьям – причинение смерти по неосторожности и оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. По второй статье арестован Андрей Степанов – директор компании "Экстрим тайм", которая организовала тур. Свою вину мужчина в суде не признал.

Британцы выстраиваются в очередь, чтобы проститься с королевой. Люди приходят к Вестминстерскому дворцу заранее. Кто-то занял места в скорбной цепочке за двое суток до начала церемонии. Она начнется 14 сентября в 17:00 и продлится до утра 19 сентября. Городские власти просят людей хорошо подготовиться к мероприятию. Очередь будет постоянно двигаться, поэтому в течение многих часов не удастся даже присесть. Всех посетителей ждет досмотр, с собой разрешено будет брать только небольшие сумки. Кроме того, в центре города ожидаются перебои в работе транспорта.

В британской столице в дни траура примут беспрецедентные меры безопасности. Патрулировать улицы будут около 12 тысяч полицейских и военнослужащих. Гроб с телом Елизаветы II направится из Эдинбурга в Лондон вечером 13 сентября. В самолете его будут сопровождать принцесса Анна и ее супруг.

