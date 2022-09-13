"Москва и мир": благоустройство Народного парка и траур в Британии

В Печатниках завершилось благоустройство Народного парка. Там создали комфортную зону отдыха, отремонтировали покрытие детских спортивных площадок, сделали пешеходные и велодорожки, удобные спуски к воде и ограждение прибрежной зоны. Также в парке появились информационные стенды.

Парк дополнительно озеленили, высадили десятки деревьев и кустарников. В 2022 году по программе "Мой район" помимо Народного парка на юго-востоке Москвы обустроили и другие прогулочные маршруты. Привели в порядок жилые кварталы и дворы.

В России наступает сезон гриппа, предупреждают медики. Возможен даже эпидемический подъем, прогнозируют специалисты и призывают вакцинироваться. Причем и от коронавируса тоже, поскольку при сочетании двух инфекции возможны тяжелые случаи течения болезни. Прививки от коронавируса и гриппа взрослые могут сделать в один день.

Прививочная кампания в России стартовала неделю назад. В Роспотребнадзоре заявили, до 1 декабря планируется вакцинировать не менее 60% населения страны. Вакцина в необходимом объеме доставлена во все регионы.

Британцы выстраиваются в очередь, чтобы проститься с королевой. Люди приходят к Вестминстерскому дворцу заранее. Кто-то занял места в скорбной цепочке за двое суток до начала церемонии. Она начнется 14 сентября в 17:00 и продлится до утра 19 сентября. Городские власти просят людей хорошо подготовиться к мероприятию. Очередь будет постоянно двигаться, поэтому в течение многих часов не удастся даже присесть. Всех посетителей ждет досмотр, с собой разрешено будет брать только небольшие сумки. Кроме того, в центре города ожидаются перебои в работе транспорта.

В британской столице в дни траура примут беспрецедентные меры безопасности. Патрулировать улицы будут около 12 тысяч полицейских и военнослужащих. Гроб с телом Елизаветы II направится из Эдинбурга в Лондон вечером 13 сентября. В самолете его будут сопровождать принцесса Анна и ее супруг. Похороны пройдут в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября. Этот день в Великобритании объявлен выходным.