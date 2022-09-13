"Москва и мир": премия Москвы в области литературы и искусства и забастовки в Англии

13 сентября, 20:05
Сергей Собянин вручил премии Москвы в области литературы и искусства за 2022 год. Лауреатами стали 20 мастеров, среди них народная артистка Ольга Прокофьева, скульптор Владимир Соскиев и заслуженный артист Даниил Спиваковский. Церемония прошла на закрытом заседании Президиума Правительства Москвы в белом зале мэрии.
Награды вручили в номинациях изобразительное, музыкальное, театральное, цирковое и эстрадное искусство, просветительская деятельность и искусствоведение. Премии Москвы в области литературы и искусства присуждаются с 1992 года.
В России наступает сезон гриппа, предупреждают медики. Возможен даже эпидемический подъем, прогнозируют специалисты и призывают вакцинироваться. Причем и от коронавируса тоже, поскольку при сочетании двух инфекции возможны тяжелые случаи течения болезни. Прививки от коронавируса и гриппа взрослые могут сделать в один день.
Прививочная кампания в России стартовала неделю назад. В Роспотребнадзоре заявили, до 1 декабря планируется вакцинировать не менее 60% населения страны. Вакцина в необходимом объеме доставлена во все регионы.
Великобритания вновь готовится к забастовкам. На этот раз о намерении не выходить на работу целую неделю заявили рабочие Филикстоу, крупнейшего порта страны. Это не первая подобная акция. В конце августа они уже бастовали. Тогда протест объединил около двух тысяч человек, которые требовали повышения зарплаты. Если профсоюзам и на этот раз не удастся договориться с работодателями, то погрузочные работы в Филикстоу 27 сентября практически остановятся.
Аналогичная ситуация ждет и порт Ливерпуля. Местные рабочие также готовы к крайним мерам. Они планируют начать двухнедельную забастовку сразу после похорон королевы. Эксперты прогнозируют, что это будет иметь самые неприятные последствия не только для экономики страны в целом, но и для многих британцев лично. Дело в том, что большинство портов начинают разгружать рождественские товары уже в сентябре.
Впрочем, это не единственные неприятности. В этом году Соединенное королевство буквально захлестнула волна акций протестов. Недовольны уровнем оплаты труда работники железных дорог, метро, почты и многие другие. Из-за уважения к почившей Елизавете II они отказались бастовать, но только на время общенационального траура.
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