"Москва и мир": открытие детско-молодежного центра "Перово" и почести для Елизаветы II

12 сентября, 20:00
Филиал детско-молодежного центра "Перово" открылся после капитального ремонта. Специалисты обновили кровлю и фасад здания, установили новые окна и заменили устаревшие инженерные системы. После перепланировки помещения стали комфортными и функциональными. Так, на первом этаже расположили кабинеты для занятия гимнастикой и спортивными танцами, а на втором – вокальные студии, кружок робототехники и 3D моделирования. Занятия в центре уже начались.
Территорию возле филиала детско-молодежного центра "Перово" благоустроили и приспособили для спортивных занятий. Там появилось оборудование для воркаута, столы для пинг-понга и детские игровые комплексы. Все работы сделали по программе "Мой район".
Почти 25 миллионов человек с мая по август побывали в путешествиях по России. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова. В целом турпоток превысил показатели предыдущих лет. При этом в Крыму из-за ограничения авиасообщения спрос на поездки в республику снизился на 19%, а в Краснодарском крае увеличился. Доргузова отметила, что россияне стали интересоваться турами на Северный Кавказ. Чаще всего для поездок выбирают Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, города Золотого кольца и Русского севера.
Уже завершился осенний этап продажи путевок по программе туристического кешбэка. Россияне приобрели туры на 5,5 миллиарда рублей. В путешествия они отправятся с 1 октября до 25 декабря, а в круизы можно поехать уже сейчас и до окончания навигации. Программу кешбэка впервые запустили в 2020 году. При оплате тура по России картой "Мир" участники программы получают 20-процентный кешбэк.
Великобритания почтит память королевы Елизаветы II всеобщей минутой молчания. Произойдет это в 20:00 18 сентября, за день до ее похорон. В данный момент гроб с телом королевы находится в шотландском Эдинбурге. Он выставлен в соборе, чтобы все желающие могли проститься с усопшей. Там пройдет траурная служба, в которой примет участие Карл III вместе с другими членами монаршей семьи. 13 сентября тело королевы на самолете перевезут в Лондон. Жители столицы смогут простится с Елизаветой II в Вестминстерском дворце. Гроб будет стоять там вплоть до дня похорон.
Сын умершей – Карл III, которого официально объявили королем 10 сентября, уже встретился с членам британского парламента. Он пообещал следовать примеру матери и уважать принципы конституционной монархии. Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет. Она правила дольше всех в британской истории – 70 лет и семь месяцев. У королевы четверо детей, восемь внуков и 12 правнуков.
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