"Москва и мир": благоустройство в столице и почести для Елизаветы II

Планы по благоустройство в столице на этот год выполнены на 98%. Об этом рассказал Сергей Собянин. Мэр осмотрел Щукинский парк и Всехсвятскую рощу. Здесь объединили два парка и сделали единый кольцевой пешеходный маршрут, а также обустроили места для отдыха. Вдоль дороги установили фонари и лавочки.

Также в Москве завершаются работы в парке Покровское-Стрешнево, все доделают этой осенью. В итоге в парке появится зеленое пространство с комфортными местами для отдыха и занятий спортом.

В Московской области начался отопительный сезон. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Первым делом подключают школы, детские сады и больницы. Узнать, когда батареи заработают в конкретном жилом доме, можно онлайн с помощью карты коммунальных услуг. Полностью отопление в Подмосковье запустят к 25 сентября.

В Москве тепло получают более 200 социальных объектов, но пока только по заявкам о досрочном подключении. Обычно повсеместно сезон начинается после того, как температура несколько дней подряд не превышает восемь градусов тепла. Процедура включения отопления занимает пять суток. В столице в ближайшие дни воздух прогреется до 15 градусов, а к концу рабочей недели столбики термометров покажут 20 градусов. При этом будет облачно, ветрено и дождливо. Ночью температура не поднимется выше 10 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что бабье лето в Москве еще не наступило.

Великобритания почтит память королевы Елизаветы II всеобщей минутой молчания. Произойдет это в 20:00 18 сентября, за день до ее похорон. В данный момент гроб с телом королевы находится в шотландском Эдинбурге. Он выставлен в соборе, чтобы все желающие могли проститься с усопшей. Там пройдет траурная служба, в которой примет участие Карл III вместе с другими членами монаршей семьи. 13 сентября тело королевы на самолете перевезут в Лондон. Жители столицы смогут простится с Елизаветой II в Вестминстерском дворце. Гроб будет стоять там вплоть до дня похорон.

Сын умершей – Карл III, которого официально объявили королем 10 сентября, уже встретился с членам британского парламента. Он пообещал следовать примеру матери и уважать принципы конституционной монархии. Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет. Она правила дольше всех в британской истории – 70 лет и семь месяцев. У королевы четверо детей, восемь внуков и 12 правнуков.

