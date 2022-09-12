"Москва и мир": ситуация с лесными пожарами в России и прощание с Елизаветой II

12 сентября, 15:40
Дожди в Центральной России улучшат ситуацию с лесными пожарами. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Осадки уже начались и продолжатся в ближайшие дни. Высокий уровень пожарной опасности, как ожидается, отменят во Владимирской и Рязанской областях к концу недели. Лесные пожары под Рязанью не прекращались с середины августа. Смог ощущался даже в Москве. Власти столицы направляли в Рязань дополнительную технику и спасателей для тушения. К началу сентября площадь, пройденная огнем, превысила 30 тысяч гектаров. Сейчас ситуация стабилизируется.
Что касается погоды в Москве, то несмотря на осадки, в городе ожидают потепление. Воздух прогреется до 16 градусов, а к концу рабочей недели столбики термометров покажут 20 градусов. При этом будет облачно и дождливо. В выходные также обещают комфортную погоду. Однако по словам Вильфанда, из-за кратковременных дождей называть этот период классическим бабьем летом неправильно.
Почти 25 миллионов человек с мая по август побывали в путешествиях по России. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова. В целом турпоток превысил показатели предыдущих лет. При этом в Крыму из-за ограничения авиасообщения спрос на поездки в республику снизился на 19%, а в Краснодарском крае увеличился. Доргузова отметила, что россияне стали интересоваться турами на Северный Кавказ. Чаще всего для поездок выбирают Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, города Золотого кольца и Русского севера.
Уже завершился осенний этап продажи путевок по программе туристического кешбэка. Россияне приобрели туры на 5,5 миллиарда рублей. В путешествия они отправятся с 1 октября до 25 декабря, а в круизы можно поехать уже сейчас и до окончания навигации. Программу кешбэка впервые запустили в 2020 году. При оплате тура по России картой "Мир" участники программы получают 20-процентный кешбэк.
Шотландия прощается со своей королевой. В Эдинбурге прошло траурное шествие. Машину с гробом Елизаветы II сопровождали король Карл III и его супруга. По пути следования катафалка собрались толпы людей. В их руках были цветы и свечи. Чтобы простится с ее Величеством могли все желающие, гроб установили в тронном зале Холирудского дворца. 13 сентября тело Елизаветы II доставят на самолете на военную авиабазу "Нортхолт" в пригороде Лондона.
В британской столице в связи с траурными мероприятиями усилены меры безопасности. Городские власти прогнозируют небывалый наплыв туристов. Ожидается, что проводить в последний путь королеву, захотят около двух миллионов человек. Уже сейчас тысячи британцев со всей страны ежедневно прибывают в столицу. Они несут к Букингемскому дворцу цветы, воздушные шары и много мягких игрушек. Сотрудники резиденции предупреждают, что плюшевых Паддигтонов больше принимать не будут. Похороны королевы пройдут в понедельник, 19 сентября, в Вестминстерском аббатстве. Этот день в стране объявлен выходным.
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