"Москва и мир": подготовка к Дню города и траур в Великобритании

В Москве по случаю Дня города круглосуточно дежурят 1 500 аварийных бригад. Празднование начнется 10 сентября. Москве исполнится 875 лет. Особое внимание власти города уделили уборке и украшению столицы. Об этом в интервью рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В праздничные дни на магистралях включат подсветку. Для жителей и гостей столицы подготовили сотни концертов, фестивалей, спортивных соревнований. Праздничную программу организуют парки, музеи, выставочные залы и библиотеки.

В России началось трехдневное голосование на выборах разного уровня. С 9 по 11 сентября они будут проходить почти во всех регионах страны – в 82. Выбирать будут губернаторов, региональные и городские парламенты. А в Москве голосуют за депутатов муниципальных образований. Всего на выборах зарегистрировали свыше 69 тысяч кандидатов. За процессом голосования следят почти 163 тысячи человек – от политических партий, общественных объединений и Общественной палаты. Дистанционное голосование проводят в Москве, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях.

Результаты в таком случае появятся быстро, так как комиссии будут считать голоса одновременно. В столице голосующие онлайн жители могут принять участие в акции "Миллион призов". Разыгрываются 100 автомобилей и до 10 тысяч призовых баллов. Один балл равен одному рублю. Их будут принимать для оплаты покупок в продуктовых магазинах, кафе, аптеках и других местах.

В Великобритании – общенациональный траур. Он продлится и после похорон Елизаветы II. Дата погребения королевы еще не назначена. До сих пор у Букенгемского дворца многолюдно. Горожане начали приходить сюда накануне вечером, когда появились первые сообщения об ухудшении здоровья королевы. Многие восприняли смерть Елизаветы II как личную трагедию. О своих переживаниях они пишут в онлайн-книге соболезнований, которую открыли на сайте королевской семьи. Новым монархом станет старший сын Елизаветы – принц Чарльз. Официально на престол он взойдет завтра под именем Карл III.

