"Москва и мир": День города и траур по британской королеве

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Более 20 столичных парков подготовили программу ко Дню города. Отметить праздник можно в Измайловском, Лианозовском, Бабушкинском парках, в "Музеоне" и на других площадках. Горожан приглашают на театрализованные представления, концерты и ярмарки. Выбрать можно из 100 мероприятий.
Так, в саду "Эрмитаж" в субботу пройдет театральный фестиваль под открытым небом. Таким образом, столичные театры дадут старт новому сезону. Детские спектакли можно будет посмотреть в Воронцовском парке. Музыкальные программы представят также парки "Красная Пресня" и "Кузьминки". В "Сокольниках" заработает ярмарка кондитерских изделий. Продукцию можно продегустировать. Кроме того, горожане смогут принять участие в мастер-классах и конкурсах. Полное расписание программы в честь Дня города доступно на портале mos.ru.
В России началось трехдневное голосование на выборах разного уровня. С 9 по 11 сентября они будут проходить почти во всех регионах страны – в 82. Выбирать будут губернаторов, региональные и городские парламенты. А в Москве голосуют за депутатов муниципальных образований. Всего на выборах зарегистрировали свыше 69 тысяч кандидатов. За процессом голосования следят почти 163 тысячи человек – от политических партий, общественных объединений и Общественной палаты. Дистанционное голосование проводят в Москве, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях.
Результаты в таком случае появятся быстро, так как комиссии будут считать голоса одновременно. В столице голосующие онлайн жители могут принять участие в акции "Миллион призов". Разыгрываются 100 автомобилей и до 10 тысяч призовых баллов. Один балл равен одному рублю. Их будут принимать для оплаты покупок в продуктовых магазинах, кафе, аптеках и других местах.
Великобритания прощается со своей королевой. Тысячи подданных спешат отдать дать памяти ее Величеству. В Лондоне прошел небольшой дождь, после которого над королевской резиденцией появилась редкая двойная радуга. Общенациональный траур, объявленный в стране, продлится 10 дней. Точная дата похорон Елизаветы II пока не называется. Но этот день решено сделать выходным. 96-летняя королева из династии Виндзоров взошла на престол 70 лет назад. Счастливой оказалась и ее семейная жизнь. У королевы четверо детей, восемь внуков и двенадцать правнуков. Новым монархом Великобритании стал старший сын Елизаветы – принц Чарльз. На престол он взошел под именем Карл III.
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