"Москва и мир": спасение раненого медведя и количество заболевших оспой обезьян

В Московском зоопарке сообщили, что раненый медведь из Красноярского края выглядит бодро. У него хороший аппетит. Он даже начал изучать незнакомую территорию. Перемены говорят о положительной динамике у животного. Тревогу вызывает состояние задних лап мишки. Ему продолжают давать обезболивающие и антибиотики.
Раненого белого медведя обнаружили на острове Диксон. Уже на следующий день его привезли в Москву для лечения. У животного, получившего огнестрельное ранение, диагностировали сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Ветеринары пообещали сделать все возможное, чтобы их пациент поправился.
В Подмосковье открылся первый участок федеральной трассы М12 Москва – Казань – Екатеринбург. Теперь от ЦКАД до пересечения с Московским большим кольцом в районе Орехово-Зуево появилось движение по трем полосам в каждую сторону. Автомобилистам удастся избежать перегруженной трассы М7, заторов рядом с Ногинском и выиграть по времени примерно полчаса. Участок будет постоянно патрулировать экипаж аварийных комиссаров. Максимальный разрешенный скоростной режим на трассе – 110 километров в час.
На протяжении всей трассы М12 установят почти 20 рамок системы "Свободный поток" для бесконтактной оплаты проезда. Благодаря транспондерам, на которые можно заранее перевести деньги, автомобилисты не будут останавливаться перед шлагбаумами. Также появится функция постоплаты.
В России обнаружили второй случай заражения оспой обезьян и опять в Санкт-Петербурге. В Роспотребнадзоре рассказали, что заболевший мужчина вернулся из поездки по Европе. Его жизни ничего не угрожает. Все, кто с ним общался, находятся под наблюдением врачей. В ведомстве уточнили, что возможность дальнейшего распространения инфекции в стране купирована.
Кроме того, в России разработана вакцина от оспы обезьян. Идут доклинические исследования препарата. Всего в мире зарегистрировали более 55 тысяч заболевших. Большинство случаев – свыше 30 тысяч случаев – зафиксировано в странах Америки, они стали эпицентром вспышки оспы обезьян. Случаи смерти были в Бразилии, Эквадоре, на Кубе и в США.
Большая часть инфицированных – взрослые мужчины. Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которая встречается в районах, расположенных рядом с тропическими лесами. Среди симптомов – тошнота, температура, сыпь, зуд и боль в мышцах.
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