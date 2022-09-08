"Москва и мир": спасение раненого медведя и состояние здоровья Елизаветы II

В Московском зоопарке сообщили, что раненый медведь из Красноярского края выглядит бодро. У него хороший аппетит. Он даже начал изучать незнакомую территорию. Перемены говорят о положительной динамике у животного. Тревогу вызывает состояние задних лап мишки. Ему продолжают давать обезболивающие и антибиотики.
Раненого белого медведя обнаружили на острове Диксон. Уже на следующий день его привезли в Москву для лечения. У животного, получившего огнестрельное ранение, диагностировали сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Ветеринары пообещали сделать все возможное, чтобы их пациент поправился.
В России обнаружили второй случай заражения оспой обезьян и опять в Санкт-Петербурге. В Роспотребнадзоре рассказали, что заболевший мужчина вернулся из поездки по Европе. Его жизни ничего не угрожает. Все, кто с ним общался, находятся под наблюдением врачей. В ведомстве уточнили, что возможность дальнейшего распространения инфекции в стране купирована.
Кроме того, в России разработана вакцина от оспы обезьян. Идут доклинические исследования препарата. Всего в мире зарегистрировали более 55 тысяч заболевших. Большинство случаев – свыше 30 тысяч – зафиксированы в странах Америки, они стали эпицентром вспышки оспы обезьян. Случаи смерти были в Бразилии, Эквадоре, на Кубе и в США.
Большая часть инфицированных – взрослые мужчины. Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое встречается в районах, расположенных рядом с тропическими лесами. Среди симптомов – тошнота, температура, сыпь, зуд и боль в мышцах.
Состояние здоровья Елизаветы II вызывает обеспокоенность у врачей. В ближайшее время она будет находиться под наблюдением специалистов. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца. В замок Балморал в Шотландии, где находится 96-летняя королева, срочно приехал ее сын принц Уэльский Чарльз. Спешит к бабушке и Уильям принц Кембриджский. Даже опальные младший внук Гарри и его жена Меган заявили, что намерены приехать в Шотландию. Сообщения медиков повергли британцев в шок.
Корпорация ВВС поменяла эфирную сетку. Телеканал прервал запланированное вещание, чтобы держать своих зрителей в курсе происходящего. Сайт королевской семьи стал работать со сбоями, так много оказалось желающих высказать слова поддержи Ее Величеству. О том, как сильно любят свою королеву подданные, показало недавнее празднование 70-летнего юбилея ее правления. По всей в стране прошли более 200 тысяч различных мероприятий. В них участвовали миллионы человек.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: