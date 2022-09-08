"Москва и мир": спасение раненого медведя и состояние здоровья Елизаветы II

В Московском зоопарке сообщили, что раненый медведь из Красноярского края выглядит бодро. У него хороший аппетит. Он даже начал изучать незнакомую территорию. Перемены говорят о положительной динамике у животного. Тревогу вызывает состояние задних лап мишки. Ему продолжают давать обезболивающие и антибиотики.

Раненого белого медведя обнаружили на острове Диксон. Уже на следующий день его привезли в Москву для лечения. У животного, получившего огнестрельное ранение, диагностировали сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Ветеринары пообещали сделать все возможное, чтобы их пациент поправился.

В России обнаружили второй случай заражения оспой обезьян и опять в Санкт-Петербурге. В Роспотребнадзоре рассказали, что заболевший мужчина вернулся из поездки по Европе. Его жизни ничего не угрожает. Все, кто с ним общался, находятся под наблюдением врачей. В ведомстве уточнили, что возможность дальнейшего распространения инфекции в стране купирована.

Кроме того, в России разработана вакцина от оспы обезьян. Идут доклинические исследования препарата. Всего в мире зарегистрировали более 55 тысяч заболевших. Большинство случаев – свыше 30 тысяч – зафиксированы в странах Америки, они стали эпицентром вспышки оспы обезьян. Случаи смерти были в Бразилии, Эквадоре, на Кубе и в США.

Большая часть инфицированных – взрослые мужчины. Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое встречается в районах, расположенных рядом с тропическими лесами. Среди симптомов – тошнота, температура, сыпь, зуд и боль в мышцах.

Состояние здоровья Елизаветы II вызывает обеспокоенность у врачей. В ближайшее время она будет находиться под наблюдением специалистов. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца. В замок Балморал в Шотландии, где находится 96-летняя королева, срочно приехал ее сын принц Уэльский Чарльз. Спешит к бабушке и Уильям принц Кембриджский. Даже опальные младший внук Гарри и его жена Меган заявили, что намерены приехать в Шотландию. Сообщения медиков повергли британцев в шок.

Корпорация ВВС поменяла эфирную сетку. Телеканал прервал запланированное вещание, чтобы держать своих зрителей в курсе происходящего. Сайт королевской семьи стал работать со сбоями, так много оказалось желающих высказать слова поддержи Ее Величеству. О том, как сильно любят свою королеву подданные, показало недавнее празднование 70-летнего юбилея ее правления. По всей в стране прошли более 200 тысяч различных мероприятий. В них участвовали миллионы человек.