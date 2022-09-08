"Москва и мир": благоустройство в Вешняках и аномальный зной в Калифорнии

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В Вешняках заканчивают благоустройство квартала в 32 гектара. Он располагается в границах Косинской и Вешняковской улиц. Теперь там есть несколько спортивных зон для любителей воркаута, футбола, настольного тенниса и других видов спорта. Специалисты сделали дорожки, разбили газоны, установили скамейки и энергосберегающие светильники. Также привели в порядок территории двух школ и трех детских садов.
Кроме того, в районе Вешняки завершили экологическую реабилитацию Локасинского пруда в парке "Кусково". Специалисты очистили водоем от ила, скоро там высадят лесной камыш и другие растения. Сейчас в "Кусково" приводят в порядок семь прудов.
Росавиация снова продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра страны. Теперь до 16 сентября. Первый запрет ввели 24 февраля, с тех пор его повторяли уже 30 раз. Самолеты по-прежнему не летают в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, а также Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Авиакомпаниям рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами через Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Сочи.
30 августа российским самолетам открыли недоступный с февраля коридор для рейсов в Сочи и Турцию. Время в пути сократилось примерно на полчаса. Ранее правительство выделило более 3 миллиардов рублей компенсации закрытым аэропортам. А РЖД ввела более ста дополнительных поездов в южные города и добавила места в составах. Но еще больше увеличить количество составов до Крыма оказалось сложно, пропускная способность железных дорог ограничена. Глава Республики Сергей Аксенов назвал полуостров самым пострадавшим туристическим регионом.
В Калифорнии пообещали, что 8 сентября станет самым жарким днем месяца – это при том, что такого знойного сезона в штате не было за всю историю метеонаблюдений. Днем воздух прогревается до 40 градусов, а в Долине смерти столбики термометров и вовсе достигли отметки в 50 градусов.
Такая ситуация длится уже почти месяц. Но в последние дни она ухудшается, и температурные показатели, по прогнозам синоптиков, продолжат расти до конца недели. В штате горят леса. Только крупных пожаров – более 10. Огонь вплотную подошел к населенным пунктам. Уничтожены десятки жилых домов.
Еще одно следствие природной аномалии – возросший спрос на электроэнергию. Накануне в Калифорнии он побил все рекорды. Власти предупредили о возможных перебоях с электричеством из-за сильной нагрузки на подстанции. А оператор энергосистемы штата прямо заявил, что регион ждут веерные отключения. Предотвратить казалось бы неизбежное помогло всего одно СМС, которое калифорнийцам отправил региональный штаб по чрезвычайным ситуациям. Оно содержало просьбу войти в положение и сократить потребление электроэнергии. Реакция большинства жителей штата помогла избежать катастрофы.
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