"Москва и мир": системы мониторинга глюкозы в столице и одобрение премьера в Британии

В столице системы непрерывного мониторинга глюкозы теперь доступны всем детям с диабетом первого типа. Постановление об этом подписал мэр. Бесплатное оборудование предназначено для тех, кому жизненно важно контролировать сахар в крови. Пациенты в возрасте до 18 лет смогут получить рецепты у эндокринологов, раньше для этого нужно было созывать врачебную комиссию.

Системы непрерывного мониторинга используют подкожные сенсоры, благодаря чему контролировать уровень глюкозы в крови можно в любое время суток без прокола пальца для анализа. Новое оборудование улучшит качество жизни пациентов и снизит риск тяжелых осложнений.

Суд заключил под стражу Андрея Степанова, директора новосибирской турфирмы "Экстрим-тайм", которая организовала восхождение на камчатский вулкан Ключевская Сопка. Степанова обвиняют в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и причинении смерти по неосторожности. Следователь сообщил в суде, что причастность директора к преступлению подтвердилась после обыска и опроса свидетелей. Так, стало известно, что туристы никаких договоров об оказании услуг с агентством не заключали. Сам Андрей Степанов свою вину не признает.

30 августа группа из 12 человек начала свой путь на действующий вулкан, 3 сентября туристы обратились за помощью. На высоте более четырех тысяч метров пятеро участников сорвались и упали в пропасть, еще четыре человека погибли по разным причинам, не дождавшись помощи. Спасатели спустили трех пострадавших туристов. Тела девятерых погибших также удалось эвакуировать. По мнению экспертов, основные причины трагедии – плохая подготовка участников тура и резкая смена погоды.

Елизавета II одобрила кандидатуры министров в кабинете нового премьера. Это информация опубликована на сайте британского правительства после встречи монарха с Лиз Трасс. Она прошла накануне в резиденции ее величества в Шотландии, в замке Балморал. Королева предложила министру иностранных дел стать новым британским премьером. Лиз Трасс приняла предложение и поцеловала руку ее величества. Такова традиция. Только после этого новая хозяйка Дауниг-стрит выступила со своим первым обращением к нации.

Она заявила о трех приоритетах в работе: пообещала устранить проблемы в области экономики, здравоохранения и энергетики. Кстати, представить план преодоления энергетического кризиса новый премьер собирается уже на этой неделе. Эта срочность вполне объяснима. С 1 октября тарифы на электричество в стране должны вырасти почти вдвое. И этот факт вызывает явное недовольство среди жителей Соединенного Королевства.