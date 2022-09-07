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Политика

18:05

"Москва и мир": реорганизация промзоны в столице и одобрение нового премьера в Британии

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Участок бывшей промзоны "Северянин" ждет реорганизация. Он расположен между улицами Енисейской и Летчика Бабушкина. Работы пройдут на площади свыше 15 гектаров. Сейчас там находятся гаражи и склады, в том числе под открытое хранение песка и щебня. После очистки территории на участке промзоны планируют возвести почти 300 тысяч квадратных метров недвижимости.

Промзону "Северянин" преобразуют по программе "Индустриальные кварталы". Она стартовала в 2020 году. Первым проектом стало комплексное развитие производственной зоны "Октябрьское поле". Всего в рамках программы планируется реорганизовать около 150 промзон. Эксперты подсчитали, что новые территории смогу предоставить городу более полумиллиона новых рабочих мест.

В столице системы непрерывного мониторинга глюкозы теперь доступны всем детям с диабетом первого типа. Постановление об этом подписал мэр. Бесплатное оборудование предназначено для тех, кому жизненно важно контролировать сахар в крови. Пациенты в возрасте до 18 лет смогут получить рецепты у эндокринологов, раньше для этого нужно было созывать врачебную комиссию.

Системы непрерывного мониторинга используют подкожные сенсоры, благодаря чему контролировать уровень глюкозы в крови можно в любое время суток без прокола пальца для анализа. Новое оборудование улучшит качество жизни пациентов и снизит риск тяжелых осложнений.

Елизавета II одобрила кандидатуры министров в кабинете нового премьера. Это информация опубликована на сайте британского правительства после встречи монарха с Лиз Трасс. Она прошла накануне в резиденции ее величества в Шотландии, в замке Балморал. Королева предложила министру иностранных дел стать новым британским премьером. Лиз Трасс приняла предложение и поцеловала руку ее величества. Такова традиция. Только после этого новая хозяйка Дауниг-стрит выступила со своим первым обращением к нации.

Она заявила о трех приоритетах в работе: пообещала устранить проблемы в области экономики, здравоохранения и энергетики. Кстати, представить план преодоления энергетического кризиса новый премьер собирается уже на этой неделе. Эта срочность вполне объяснима. С 1 октября тарифы на электричество в стране должны вырасти почти вдвое. И этот факт вызывает явное недовольство среди жителей Соединенного Королевства.

Программа: Москва и мир

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