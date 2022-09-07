"Москва и мир": праздничные мероприятия в столице и одобрение нового премьера Британии

Более 400 праздничных мероприятий пройдут в столице с 9 по 12 сентября. Все они будут посвящены Дню города. Экскурсии, лекции, концерты и познавательные викторины организуют во всех районах. Москвичей ждут в библиотеках, парках, школах искусств и кинотеатрах. Как сообщили в мэрии, основная часть программы посвящена истории столицы, ее достопримечательностям и знаменитым жителям. Например, в Музее Москвы состоится "Краеведческий марафон", а сотрудники библиотеки имени Пушкина проведут гостей по местам, связанным с историей Немецкой слободы.

Самые большие праздничные площадки традиционно организуют в центре. На Тверской устроят народные гуляния. Здесь представят большую программу "Москва в движении". Кроме того, на 20 окружных площадках и на Тверской площади пройдут киносеансы под открытым небом. На экранах покажут отечественную киноклассику.

На площади Революции можно узнать, что такое проектирование и моделирование. Гостям предложат разработать собственный дизайн вагона метро, посвященный дню рождения Москвы, и создать головной убор в виде башен "Москва-Сити", пофантазировать на тему транспорта будущего и узнать об основах архитектуры.

Тверская площадь будет площадкой для художников и тех, кто мечтает ими стать. Здесь посетители узнают секреты пейзажной живописи, познакомятся с творчеством Архипа Куинджи, увидят Москву глазами других известных живописцев и смогут расписать маскарадную маску по канонам народно-художественных промыслов. Тверскую улицу поделят на четыре площадки. Первая расскажет о Москве-реке – точке, с которой начинается история столицы. Вторую посвятят столичному транспорту. Третью – современной промышленности и модной индустрии. А четвертая площадка расскажет о том, как Москва веками остается центром русских земель.

Все самое модное, интересное и оригинальное будет ждать гостей фестиваля на Тверском бульваре. 90 российских дизайнеров представят свои капсульные и специальные коллекции, посвященные Москве. На площадке можно будет приобрести оригинальные украшения, товары для дома и вещи для домашних питомцев, послушать лекции о моде и стиле, получить советы опытных визажистов или сделать модную стрижку. 11 сентября на Тверском бульваре состоится финал кубка "Московских сезонов" по шахматам.

В кулинарном кружке на улице Теплый Стан можно будет узнать секреты приготовления популярных московских угощений. В транспортном бюро на улице Хачатуряна расскажут об основах архитектурно-художественного проектирования и предоставят возможность сделать объемную модель электробуса. На бульваре 16-го микрорайона Зеленограда участники праздника откроют для себя интересные факты из музыкальной и театральной Москвы. На Ключевой улице будет интересно тем, кто хочет узнать историю столичного транспорта. А на Профсоюзной улице посетители попадут в настоящее архитектурное бюро.

Гастрономические шоу организуют на 19 площадках в округах. Повара будут готовить на традиционных и на специальных печах – офирах. Каждый сможет записать их рецепты, чтобы потом удивить родных и друзей московскими щами с белыми грибами или шашлыком по-карски, сборной московской солянкой или фрикадельками с баклажанной икрой, пожарскими котлетами или кулебякой с лососем.

С вулкана Ключевская Сопка эвакуировали тела погибших во время восхождения. Ранее спасатели спустили трех пострадавших туристов, у одного из них – гида – обморожение конечностей. Прокуратура проверяет новосибирскую компанию "Экстрим тайм", которая организовала поход на Ключевской вулкан. Ее директора Андрея Степанова просят арестовать на два месяца. Его обвиняют в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Свою вину Степанов не признал.

30 августа группа из 12 человек начала свой путь на действующий вулкан, 3 сентября туристы обратились за помощью. На высоте более четырех тысяч метров пятеро участников сорвались и упали в пропасть, еще четыре человека погибли по разным причинам, не дождавшись помощи спасателей. Ключевская Сопка – самый высокий – 4 800 метров – действующий вулкан Евразии. Исполин считается наиболее опасным для восхождения, горная порода на склонах очень зыбкая из-за постоянных извержений.

Елизавета II одобрила кандидатуры министров в кабинете нового премьера. Это информация опубликована на сайте британского правительства после встречи монарха с Лиз Трасс. Она прошла накануне в резиденции ее величества в Шотландии, в замке Балморал. Королева предложила министру иностранных дел стать новым британским премьером. Лиз Трасс приняла предложение и поцеловала руку ее величества. Такова традиция. Только после этого новая хозяйка Дауниг-стрит выступила со своим первым обращением к нации.

Она заявила о трех приоритетах в работе: пообещала устранить проблемы в области экономики, здравоохранения и энергетики. Кстати, представить план преодоления энергетического кризиса новый премьер собирается уже на этой неделе. Эта срочность вполне объяснима. С 1 октября тарифы на электричество в стране должны вырасти почти вдвое. И этот факт вызывает явное недовольство среди жителей Соединенного Королевства.