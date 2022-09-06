"Москва и мир": праздничные мероприятия и высадка цветов ко Дню города Москвы

Во время празднования Дня города в столице ограничат продажу алкоголя. Речь идет о местах массовых гуляний, сообщили в департаменте торговли и услуг.

Магазины и рестораны в центре города будут работать. Однако всем им уже напомнили, что выносить алкоголь в стеклянной таре будет запрещено. Всего в ближайшие выходные в столице пройдет более 300 праздничных мероприятий.

Чтобы обеспечить безопасность горожан, перекроют движение по нескольим улицам, в том числе Тверскую. Через два дня там начнется подготовка к юбилейной программе.

Одновременно столице идет генеральная уборка. Специалисты уже привели в порядок около двух тысяч инженерных сооружений: мосты, тоннели, причалы, а также фонтаны и памятники. В ближайшие дни на улицах города станет больше цветов. В первую очередь речь идет о клумбах в центральных районах и вдоль основных магистралей.

Поможет создать соответсвующее настроение и погода. В праздничные выходные из-за облаков выглянет солнце, и столбики термометров поднимутся до 16 градусов тепла.

Подробности – в программе телеканала Москва 24.