"Москва и мир": обновленный детский сад в Печатниках и раненая медведица в столице

В Печатниках открылся обновленный детский сад на Шоссейной улице. Территорию благоустроили по программе "Мой район". Там сделали семь прогулочных площадок, установили навесы, лавочки, горки, качалки и песочницы. В игровых комплексах есть домики-беседки, машинки и зона для изучения правил дорожного движения.

Специалисты обустроили спортивную площадку с футбольными воротами, баскетбольным щитом и волейбольной сеткой. Также появился навес для самокатов, велосипедов, колясок и санок.

Во время празднования Дня города в столице ограничат продажу алкоголя. Речь идет о местах массовых гуляний, уточнили в департаменте торговли и услуг. Магазины и рестораны в центре продолжат работу. Однако всем им уже напомнили, что выносить алкоголь в стеклянной таре будет запрещено. Всего в ближайшие выходные в столице пройдет более 300 праздничных мероприятий.

Чтобы обеспечить безопасность горожан, перекроют движение по нескольким улицам, в том числе Тверской. Через два дня там начнется подготовка к юбилейной программе. Одновременно в столице идет генеральная уборка. Специалисты уже привели в порядок около двух тысяч инженерных сооружений: мосты, тоннели, причалы, а также фонтаны и памятники. В ближайшие дни на улицах города станет больше цветов. В первую очередь речь идет о клумбах в центральных районах и вдоль основных магистралей. Поможет создать соответствующее настроение и погода. В праздничные выходные из-за облаков выглянет солнце, а столбики термометров поднимутся до 16 градусов тепла.

В Москву прибыл самолет с раненой белой медведицей. Зверя с огнестрельным ранением обнаружили в поселке Диксон Красноярского края. Состояние медведицы стабильно тяжелое, сообщили в Московском зоопарке. Ветеринары готовы к операции. Сообщения о раненом животном в Росприроднадзор начали поступать еще 3 сентября. В поселке началось расследование, так как контакты людей с хищниками и использование оружия недопустимы. Однако местные жители считают, что у человека, который причинил вред животному, не было выбора.

В поселке Диксон уже не первый раз белые медведи выходят к людям. В июле ветеринары из Москвы помогли самке, у которой в пасти застряла консервная банка.