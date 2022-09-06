"Москва и мир": новый путепровод в столице и тайфун в Южной Корее

На пересечении МКАД с улицей Верхние Поля открыли путепровод. Работы завершили на год раньше. Рабочие сломали старую дорогу и построили новую широкую эстакаду в три полосы. Именно благодаря полному закрытию участка этот процесс удалось ускорить.

В ходе реконструкции рабочие заменили устаревшую клеверную развязку. Полностью участок доделают через год. После этого станет меньше пробок, улучшится транспортная доступность районов Капотня, Люблино, Марьино, Орехово-Борисово Южное и подмосковных городов Дзержинский и Котельники. Всего на пересечении МКАД с улицами Капотня и Верхние поля построят более 15 километров дорог.

В Москву прибыл самолет с раненой белой медведицей. Зверя с огнестрельным ранением обнаружили в поселке Диксон Красноярского края. Состояние медведицы стабильно тяжелое, сообщили в Московском зоопарке. Ветеринары готовы к операции. Сообщения о раненом животном в Росприроднадзор начали поступать еще 3 сентября. В поселке началось расследование, так как контакты людей с хищниками и использование оружия недопустимы. Однако местные жители считают, что у человека, который причинил вред животному, не было выбора.

В поселке Диксон уже не первый раз белые медведи выходят к людям. В июле ветеринары из Москвы помогли самке, у которой в пасти застряла консервная банка.

Южная Корея приходит в себя после удара супермощного тайфуна. Ему присвоили третью из четырех категорий опасности. Стихия принесла с собой шквалистый ветер с порывами до 60 метров в секунду и проливные дожди. В прибрежных районах были высокие волны и даже цунами. В республике отменили около 400 авиарейсов и приостановили паромное сообщение. В ряде городов школы перевели на удаленку, а некоторые предприятия временно закрылись. Более 3,5 тысячи жителей пришлось эвакуировать. Им угрожали оползни и наводнения. Один человек пропал без вести.

К непогоде готовится теперь Мексика. На прибрежные штаты в ближайшее время обрушится тропический шторм "Кей". Стихия находится в 500 километрах от побережья. Скорость ветра достигает 40 метров в секунду. Ливни, которые принесет шторм, могут вызвать наводнения и оползни. А волны в Тихом океане достигнут 5-метровой высоты.