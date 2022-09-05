"Москва и мир": столичные электробусы и новый премьер Великобритании

Московские электробусы могут работать на всех городских маршрутах. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он отметил, что у машин отличные показатели в любую погоду. За четыре года столичные электробусы проехали более 100 миллионов километров.

В столице объявят конкурс на поставку более тысячи новых электробусов, часть из них – сочлененные, то есть с гармошкой. Такие машины уже тестируют в Москве. Этим летом в ТиНАО открылся самый большой в Европе электробусный парк "Красная Пахра".

Прокуратура Новосибирской области начала проверку турфирмы "Экстрим тайм", которая организовала восхождение на действующий Ключевской вулкан на Камчатке. Там погибло уже восемь туристов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". 30 августа группа из 12 человек начала свой путь на вулкан, 3 сентября люди обратились к спасателям. На высоте более четырех тысяч метров пятеро участников сорвались и упали в пропасть, у других есть травмы, ухудшилось самочувствие. Трем туристам удалось спуститься ниже в домик вулканологов.

Вертолет МЧС высадил спасателей, за 12 часов они должны добраться до пострадавших. Одновременно поднимается еще один отряд, на высоте более тысячи метров развернули полевой лагерь спасателей. Ситуацию осложняют штормовой ветер, снежные осадки и облака вулканического пепла.

Новым главой Консервативной партии Великобритании стала действующий министр иностранных дел Элизабет Трасс. Таким образом, страна автоматически обрела и премьер-министра. За кандидатуру 47-летней Трасс свои голоса отдали более 81 тысячи рядовых консерваторов. Ее оппонент, 42-летний бывший министр финансов Риши Сунак, получил поддержку около 60 тысяч однопартийцев. Таким образом, уже 6 сентября на правах лидера правящей партии Трасс сменит Бориса Джонсона. После этого она сможет назначить новый состав правительства. Политик станет 56-м премьером Великобритании и третьей женщиной во главе кабинета министров после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.

Накануне оглашения исхода выборов британские букмекеры объявили, что с вероятностью в 95% новым премьером Великобритании станет именно Трасс. Новая хозяйка Дауниг-стрит успела поработать в британском правительстве при трех разных премьерах. Она была ярой противницей Брекзита, но позднее изменила свое отношение. В частности, Трасс обещает к концу следующего года отменить все сохранившиеся в королевстве законы ЕС.