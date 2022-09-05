"Москва и мир": подготовка к Дню города в столице и теракт в Кабуле

Москва готовится к Дню города. В этом году столице исполнится 875 лет. Торжественные мероприятия намечены на 10 и 11 сентября. В данный момент в столице началась генеральная предпраздничная уборка. В метро и пересадочных узлах центрального кольца промоют вестибюли и станции, в общей сложности это 780 тысяч квадратных метров. Кроме того, специалисты почистят стеклянные фасады и прилегающие территории. Уборка пройдет во всех автобусах и электробусах. Санитарная обработка ждет также все остановочные павильоны.

Перед праздников на некоторых улицах изменится схема движения. Действовать ограничения будут с 5 сентября и до следующего понедельника, 12 сентября. В настоящий момент перекрыто по одной полосе движения в Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Глинищевском, Газетном и Никитском переулках. Коснулась эта мера и некоторых участков Тверской улицы. С полуночи 8 сентября до 08:00 12 сентября будет закрыто движение по Тверской от Пушкинской площади до Охотного ряда, Моховой улице от Воздвиженки до Тверской, а также по Театральному проезду. Также с полуночи 10 сентября на один день перекроют проезд по улице Петровке и ряду переулков.

Распространение коронавируса в России замедляется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме. Попова отметила, что ситуация в стране сейчас спокойная. Есть риски, связанные с началом учебного года, но необходимости вводить новые ограничения нет. Со временем COVID-19 станет сезонным заболеванием, которое будет протекать как все другие вирусы. Глава Роспотребнадзора обратила внимание на то, что по-прежнему необходимо вакцинироваться.

С июля в России наблюдается рост заболеваемости, это связано с распространением подвидов штамма "Омикрон". Гражданам рекомендовали носить маски в общественных местах. По данным Оперштаба, за прошедшие сутки зафиксировали более 40 тысяч инфицированных. В Москве суточный прирост снижается, обнаружили около четырех тысяч случаев COVID-19. В Санкт-Петербурге сокращают количество коронавирусных коек и отмечают, что пик заболеваемости в городе уже пройден.

Два сотрудника российской дипмиссии в Кабуле погибли в результате теракта. Об этом сообщает МИД РФ. Всего, по данным источников СМИ в госпитале, жертвами нападения стали не менее восьми человек, еще около 15 пострадали. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, заявили в полиции. Очевидцы говорят, что охрана опознала его в толпе и открыла огонь, потом раздался взрыв. Это произошло в тот момент, когда один из дипломатов вышел, чтобы назвать фамилии претендентов на визу.

Ни одна из действующих в стране вооруженных группировок на данный момент не взяла на себя ответственность за нападение. В Москве произошедшее назвали терактом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона будет пристально следить за ходом расследования произошедшего. После теракта охрана посольства в Кабуле была усилена.