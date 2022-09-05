"Москва и мир": столичные электробусы и новый премьер-министр Великобритании

Московские электробусы могут работать на всех городских маршрутах. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он отметил, что у машин отличные показатели в любую погоду. За четыре года столичные электробусы проехали более 100 миллионов километров.

В столице объявят конкурс на поставку более тысячи новых электробусов, часть из них – сочлененные, то есть с гармошкой. Такие машины уже тестируют в Москве. Этим летом в ТиНАО открылся самый большой в Европе электробусный парк "Красная Пахра".

Распространение коронавируса в России замедляется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме. Попова отметила, что ситуация в стране сейчас спокойная. Есть риски, связанные с началом учебного года, но необходимости вводить новые ограничения нет. Со временем COVID-19 станет сезонным заболеванием, которое будет протекать как все другие вирусы. Глава Роспотребнадзора обратила внимание на то, что по-прежнему необходимо вакцинироваться.

С июля в России наблюдается рост заболеваемости, это связано с распространением подвидов штамма "Омикрон". Гражданам рекомендовали носить маски в общественных местах. По данным Оперштаба, за прошедшие сутки зафиксировали более 40 тысяч инфицированных. В Москве суточный прирост снижается, обнаружили около четырех тысяч случаев COVID-19. В Санкт-Петербурге сокращают количество коронавирусных коек и отмечают, что пик заболеваемости в городе уже пройден.

Новым главой Консервативной партии Великобритании стала действующий министр иностранных дел Элизабет Трасс. Таким образом, страна автоматически обрела и премьер-министра. За кандидатуру 47-летней Трасс свои голоса отдали более 81 тысячи рядовых консерваторов. Ее оппонент, 42-летний бывший министр финансов Риши Сунак, получил поддержку около 60 тысяч однопартийцев. Таким образом, уже 6 сентября на правах лидера правящей партии Трасс сменит Бориса Джонсона. После этого она сможет назначить новый состав правительства. Политик станет 56-м премьером Великобритании и третьей женщиной во главе кабинета министров после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.

Накануне оглашения исхода выборов британские букмекеры объявили, что с вероятностью в 95% новым премьером Великобритании станет именно Трасс. Новая хозяйка Дауниг-стрит успела поработать в британском правительстве при трех разных премьерах. Она была ярой противницей Брекзита, но позднее изменила свое отношение. В частности, Трасс обещает к концу следующего года отменить все сохранившиеся в королевстве законы ЕС.