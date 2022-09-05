"Москва и мир": подготовка ко Дню города в столице и режим ЧС в Казахстане

Москва готовится ко Дню города. В этом году ей исполнится 875 лет. Торжественные мероприятия намечены на 10 и 11 сентября. В данный момент в столице началась генеральная предпраздничная уборка. В метро и пересадочных узлах центрального кольца промоют вестибюли и станции, в общей сложности это 780 тысяч квадратных метров. Кроме того, специалисты почистят стеклянные фасады и прилегающие территории. Уборка пройдет во всех автобусах и электробусах. Санитарная обработка ждет также все остановочные павильоны.

Перед праздников на некоторых улицах изменится схема движения. Действовать ограничения будут с 5 сентября и до следующего понедельника, 12 сентября. В настоящий момент перекрыто по одной полосе движения в Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Глинищевском, Газетном и Никитском переулках. Коснулась эта мера и некоторых участков Тверской улицы. С полуночи 8 сентября до 08:00 12 сентября будет закрыто движение по Тверской от Пушкинской площади до Охотного ряда, Моховой улице от Воздвиженки до Тверской, а также по Театральному проезду. Также с полуночи 10 сентября на один день перекроют проезд по улице Петровка и ряду переулков.

Прокуратура Новосибирской области начала проверку турфирмы "Экстрим тайм", которая организовала восхождение на действующий Ключевской вулкан на Камчатке. Там погибло уже восемь туристов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". 30 августа группа из 12 человек начала свой путь на вулкан, 3 сентября люди обратились к спасателям. На высоте более четырех тысяч метров пятеро участников сорвались и упали в пропасть, у других есть травмы, ухудшилось самочувствие. Трем туристам удалось спуститься ниже в домик вулканологов.

Вертолет МЧС высадил спасателей, за 12 часов они должны добраться до пострадавших. Одновременно поднимается еще один отряд, на высоте более тысячи метров развернули полевой лагерь спасателей. Ситуацию осложняют штормовой ветер, снежные осадки и облака вулканического пепла.

В Костанайской области Казахстана объявлен режим чрезвычайной ситуации. В регионе третьи сутки бушуют природные пожары. Их площадь уже выросла до 43 тысяч гектаров. Большую часть района окутал плотный дым. Видимость – всего несколько десятков метров. Огонь вплотную подошел к жилым домам. Уже сгорело около сотни зданий. Официально подтверждена гибель одного человека, это пожилой мужчина, который отказался от эвакуации. Есть пострадавшие.

Из населенных пунктов района в безопасные места около двух тысяч человек. Часть приютили родственники, кто-то переехал в специально организованные пункты временного размещения. Огню, борьбу с которым ведут почти полторы тысячи пожарных, удалось перекинулись на граничащую с Казахстаном Курганскую область. Там площадь возгорания пока не превышает десяти гектаров. Ситуацию осложняют установившаяся в регионе погода. Там ветрено и очень сухо.