"Москва и мир": лекция Сергея Собянина и карантин в Чэнду

Сергей Собянин в пятницу, 2 сентября, провел лекцию в "Зарядье". Он выступил на федеральном просветительском марафоне общества "Знание". Мэр рассказал об истории Москвы, реализации столичных проектов, развитии промзон, благоустройстве парков и программе реновации. Особое внимание он уделил строительству Большой кольцевой линии метро.

Мэр города также отметил, что в столице активно работают над обновлением транспорта – появляются современные поезда, электрички, трамваи. Меняется и система оплаты транспорта, карта "Тройка" уже работает в Москве, Подмосковье и десятках других регионов.

Более 50 тысяч литров воды бесплатно раздали в метро и на МЦК во время аномальной жары в столице. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов. Больше всего бутылок раздали пассажирам станций "Выхино", "Багратионовская" и "Технопарк". Также для того чтобы жителям столицы было комфортно, специалисты скорректировали работу вентиляционных шахт и убрали вторые вестибюльные двери.

На первой сентябрьской неделе в столицу пришли холода. По прогнозам синоптиков в первые выходные будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до 16 градусов.

Тем временем на севере Камчатки дожди стали причиной сильного паводка. Размыло дамбу и потопило дома. Вода пришла в село Таловка, но жителей пока не эвакуировали. Сильный ливень затопил улицы Южно-Сахалинска, а в Анивском районе Сахалина прошел водяной смерч. Также в дальневосточном Гидрометцентре сообщили, что в Хабаровский край на следующей неделе ожидает мощный тайфун.

Китайский город Чэнду ушел на карантин. Эта мера коснулась всего населения мегаполиса – более 20 миллионов человек. Им запрещено покидать свои дома. Исключение составляет участие в обязательном тестировании на Covid. Оно будет проходить до конца недели. Кроме того, один представитель каждой семьи, если у него есть отрицательный результат пцр-теста, может выйти из квартиры за продуктами. Сделать это разрешено один раз в день.

Если же люди нуждаются в медицинской помощи, они перед посещением клиники должны получить одобрение районного комитета. Все предприятия в городе приостановили. Продолжают функционировать только супермаркеты, аптеки и больницы. Закрыли свои двери все заведения общепита, частично заблокирована работа общественного транспорта. Местные СМИ отметили, что это крупнейший общегородской карантин в Китае с начала лета 2022 года, с тех пор, как 25-миллионный Шанхай вышел из двухмесячного локдауна.