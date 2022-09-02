"Москва и мир": выставка "Москва – город мастеров" и нападение на экс-главу Аргентины

Выставка "Москва – город мастеров" открылась на Гоголевском бульваре. На ней можно увидеть портреты победителей специализированного конкурса и услышать истории от представителей более 20 профессий. На открытии мероприятия горожанам предложили выполнить интересные задания, например приготовить салат по рецепту лучшего повара. Кроме того, все желающие могли узнать у машиниста метро, в каком вагоне удобнее ехать в час пик, а также получить совет гида, как организовать нескучную прогулку по городу.

Ежегодно в конкурсе принимают участие около 20 тысяч человек. Стать участником может любой желающий, независимо от трудового стажа. Помимо дипломов, победители и призеры получают денежные гранты. Выставочная экспозиция на Гоголевском бульваре будет доступна до 18 сентября.

Росавиация снова продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра России до 10 сентября. Первый раз запрет ввели 24 февраля. Самолеты по-прежнему не летают в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, а также Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Авиакомпаниям рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами через Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Сочи.

Правительство выделило более трех миллиардов рублей компенсации закрытым аэропортам. 17 августа премьер Михаил Мишустин пообещал расширить поддержку еще на два с половиной миллиарда. Он отметил, что в городах, где приостановлено авиасообщение, появились дополнительные поезда и автобусы. Тем временем до 10 сентября идут продажи осенних туров по России с кешбэком. Можно выбрать альтернативные маршруты и отправиться в путешествие с 1 октября по 25 декабря.

В аргентинской полиции сообщили о задержании мужчины, который пытался совершить покушение на Кристину Фернандес де Киршнер. По предварительной информации, он является уроженцем Бразилии. Известно также, что ранее подозреваемого уже задерживали за незаконное ношения оружия.

Инцидент произошел, когда вице-президент выходила из машины рядом со своим домом. Мужчина с оружием стоял в толпе ее сторонников. Ему удалось приблизиться к политику практически вплотную. После этого он направил на нее пистолет. По сообщениям правоохранительных органов, оружие было заряжено пятью пулями, но дало осечку.

69-летняя Кристина Фернандес де Киршнер была главой страны с 2007 по 2015 год. Сейчас она проходит обвиняемой по делу о коррупции.

Сторонники дежурят у ее дома с тех пор, как на прошлой неделе прокурор запросил для политика 12 лет лишения свободы и пожизненный запрет на занятие государственных постов. Киршнер ежедневно, выходя из дома и возвращаясь обратно, приветствовала собравшихся и раздавала автографы. Около ее дома всегда было много полицейских, но их число сократили, после того как начались столкновения.