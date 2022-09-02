"Москва и мир": строительство ТПУ "Петровско-Разумовская" и нападение в Аргентине

В 2022 году завершат строительство транспортно-пересадочного узла "Петровско-Разумовская" и всей инфраструктуры. Этот ТПУ свяжет север и запад города. После запуска удобнее добираться станет жителям Бутырского, Тимирязевского районов и Марфина. В его состав также войдет одноименная станция МЦД-1. Она готова более чем на треть – уже сделали платформу.

На станции МЦД-1 будут комфортные лифты, эскалаторы, современные кассы и турникеты. Все работы идут без остановки движения поездов.

Более 50 тысяч литров воды бесплатно раздали в метро и на МЦК во время аномальной жары в столице. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов. Больше всего бутылок раздали пассажирам станций "Выхино", "Багратионовская" и "Технопарк". Также для того чтобы жителям столицы было комфортно, специалисты скорректировали работу вентиляционных шахт и убрали вторые вестибюльные двери.

На первой сентябрьской неделе в столицу пришли холода. По прогнозам синоптиков в первые выходные будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до 16 градусов.

Тем временем на севере Камчатки дожди стали причиной сильного паводка. Размыло дамбу и потопило дома. Вода пришла в село Таловка, но жителей пока не эвакуировали. Сильный ливень затопил улицы Южно-Сахалинска, а в Анивском районе Сахалина прошел водяной смерч. Также в дальневосточном Гидрометцентре сообщили, что в Хабаровский край на следующей неделе ожидает мощный тайфун.

В аргентинской полиции сообщили о задержании мужчины, который пытался совершить покушение на Кристину Фернандес де Киршнер. По предварительной информации, он является уроженцем Бразилии. Известно также, что ранее подозреваемого уже задерживали за незаконное ношения оружия.

Инцидент произошел, когда вице-президент выходила из машины рядом со своим домом. Мужчина с оружием стоял в толпе ее сторонников. Ему удалось приблизиться к политику практически вплотную. После этого он направил на нее пистолет. По сообщениям правоохранительных органов, оружие было заряжено пятью пулями, но дало осечку. 69-летняя Кристина Фернандес де Киршнер была главой страны с 2007 по 2015 год. Сейчас она проходит обвиняемой по делу о коррупции.

Сторонники дежурят у ее дома с тех пор, как на прошлой неделе прокурор запросил для политика 12 лет лишения свободы и пожизненный запрет на занятие государственных постов. Киршнер ежедневно, выходя из дома и возвращаясь обратно, приветствовала собравшихся и раздавала автографы. Около ее дома всегда было много полицейских, но их число сократили, после того как начались столкновения.