"Москва и мир": новые правила активации безлимитных проездных и вахта памяти в Беслане

В столице вступили в силу новые правила активации безлимитных проездных. Теперь они начинают действовать в течение 10 дней с момента первой поездки, а не сразу после покупки, как было раньше. Если билетом не пользоваться, на 11-й день он заработает автоматически. Благодаря нововведениям пассажиры сэкономят до восьми тысяч рублей в год.

Теперь при проходе через турникет на экране отобразится информация о дате окончания действия билета. В Дептрансе отметили, что о таких изменениях просили сами москвичи. Также с 3 сентября в тестовом режиме на станциях МЦК заработает система Face Pay. Подключиться к ней можно в приложении "Метро Москвы".

В похоронах Михаила Горбачева примет участие почетный караул. Государство также поможет организовать церемонию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Владимир Путин не сможет присутствовать в день похорон – президент простился с политиком и возложил цветы к гробу в Центральной клинической больнице.

Прощание с Михаилом Горбачевым пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома союзов, доступ будет открыт для всех желающих. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище. Горбачев скончался 30 августа в больнице после продолжительной болезни, ему был 91 год. Единственный президент СССР изменил выборную систему, это позволило выдвигать независимых от КПСС кандидатов.

В Беслане вспоминают жертв теракта 2004 года. Трехдневная вахта памяти началась со школьного звонка. Он прозвучал в школе № 1 в 09:15. Именно в это время 18 лет назад там раздался первый выстрел террористов.

С раннего утра к разрушенному зданию непрерывным потоком шли люди. На фотографиях в здании – погибшие дети и учителя. В небо взлетят 334 воздушных шарика – именно столько жизней унесла трагедия. 1 сентября по всей Северной Осетии отменены торжественные школьные линейки, учебный год начнется после завершения вахты памяти – 5 сентября.

В результате захвата бесланской школы в 2004 году в заложниках у террористов оказались более 1 200 человек. Нападение произошло во время праздничной линейки. В течение почти трех дней террористы удерживали детей, их родителей и учителей в спортзале. Им не разрешали даже пить. Для освобождения заложников силовики пошли на штурм здания школы.