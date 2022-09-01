"Москва и мир": новая школа в Москве и вахта памяти в Беслане

В Хорошёво-Мневниках в День знаний открылась новая школа. В четырехэтажном здании есть IT-кабинеты для практических занятий по моделированию, проектированию, дизайну, робототехнике и техническому черчению. Также в распоряжении учеников – зал хореографии с витражным остеклением, мастерская с кухней и швейными машинками и другие кабинеты для образования и творчества.

Учеников и педагогов новой школы поздравил Сергей Собянин. Мэр отметил, что за последние 10 лет в Москве было построено почти 500 образовательных учреждений.

В похоронах Михаила Горбачева примет участие почетный караул. Государство также поможет организовать церемонию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Владимир Путин не сможет присутствовать в день похорон – президент простился с политиком и возложил цветы к гробу в Центральной клинической больнице.

Прощание с Михаилом Горбачевым пройдет 3 сентября в Колонном зале Дома союзов, доступ будет открыт для всех желающих. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище. Горбачев скончался 30 августа в больнице после продолжительной болезни, ему был 91 год. Единственный президент СССР изменил выборную систему, это позволило выдвигать независимых от КПСС кандидатов.

В Беслане вспоминают жертв теракта 2004 года. Трехдневная вахта памяти началась со школьного звонка. Он прозвучал в школе № 1 в 09:15. Именно в это время 18 лет назад там раздался первый выстрел террористов.

С раннего утра к разрушенному зданию непрерывным потоком шли люди. На фотографиях – погибшие дети и учителя. В небо взлетят 334 воздушных шарика – именно столько жизней унесла трагедия. 1 сентября по всей Северной Осетии отменены торжественные школьные линейки, учебный год начнется после завершения вахты памяти – 5 сентября.

В результате захвата бесланской школы в 2004 году в заложниках у террористов оказались более 1 200 человек. Нападение произошло во время праздничной линейки. В течение почти трех дней террористы удерживали детей, их родителей и учителей в спортзале. Им не разрешали даже пить. Для освобождения заложников силовики пошли на штурм здания школы.