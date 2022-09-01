"Москва и мир": новая школа в Хорошёво-Мневниках и визовое соглашение с Швейцарией

В Хорошёво-Мневниках в День знаний открылась новая школа. В четырехэтажном здании есть IT-кабинеты для практических занятий по моделированию, проектированию, дизайну, робототехнике и техническому черчению. Также в распоряжении учеников – зал хореографии с витражным остеклением, мастерская с кухней и швейными машинками и другие кабинеты для образования и творчества. Учеников и педагогов новой школы поздравил Сергей Собянин. Мэр отметил, что за последние 10 лет в Москве было построено почти 500 образовательных учреждений.

С 1 сентября в России вступили в силу сразу несколько изменений. Упростили прохождение техосмотра для легковых автомобилей. Список параметров, по которым проверяют машину, сократился в три раза. Например, отсутствие аптечки, огнетушителя или наличие механических повреждений не повлияет на результаты осмотра.

С сентября некоторые категории пенсионеров будут получать дополнительные выплаты. Они коснутся тех, кто уволился с работы в мае 2022 года и самозанятых пенсионеров.

1 сентября в России создали единый регистр доноров костного мозга. Теперь любой совершеннолетний гражданин без серьезных заболеваний после обследования сможет вступить в регистр. Это поможет организовать государственную систему для лечения болезней крови.

Также с 1 сентября запрещены сделки с микродолями в квартирах. Этот закон защитит граждан от черных риелторов и мошенников.

Кроме того, экипажам самолетов теперь можно применять наручники, чтобы усмирять авиадебоширов. Для бортпроводников эти правила прописали в инструкции.

Швейцария может расторгнуть соглашение с Россией об упрощении визового режима. Страна не является членом Евросоюза, но с 2008 года она вошла в зону "шенгена". Накануне о своем решении поменять систему выдачи въездных документов сообщили в ЕС. В заявлении говорится, что это политическая акция. Ее следствием станет существенное уменьшение количества новых виз, которые выдают страны члены Евросоюза.

Существенно увеличится стоимость услуги – визовый сбор вырастет вырастет в 2,5 раза – с 35 до 80 евро. Изменения затронут и сроки ожидания. Они вырастут до полугода. При этом выдача многократных виз может и вовсе прекратиться. Аналитики спрогнозировали, что самым типичным и распространенным будет однократный "шенген", который будут выдавать строго на даты поездки.

Кроме того, не исключено, что соглашение об упрощении визового режима между Россией и Евросоюзом может стать промежуточным этапом на пути к полной заморозке выдачи въездных документов.