"Москва и мир": продление уровня погодной опасности в столице и отмена визового режима

Желтый уровень погодной опасности в Москве продлили до 2 сентября. Причина – ветер с порывами до 20 метров в секунду. Аналогичная ситуация произошла в Московской области. В МЧС жителей просят соблюдать осторожность: обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Продолжает действовать в столичном регионе и оранжевый уровень опасности из-за возможных пожаров. По прогнозам, первые пять дней сентября будет прохладно. Это связано с антициклоном. 1 сентября – максимум 14 градусов.

Температура воздуха в начале следующей недели будет колебаться от 11 до 16 градусов, это ниже климатической нормы. Несмотря на холодный старт, в целом наступившая осень в регионе будет относительно теплой. Это пообещал специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. Он уточнил, что речь идет об октябре и ноябре. Тоже самое можно сказать о грядущая зиме. В среднем будет на три градуса теплее нормы. Первый неустойчивые снежный покров появится ноябре.

В Москве в этом году рекордное количество первоклассников – почти 119 тысяч. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что подготовка ко Дню знаний в стране была непростой из-за эпидемиологической ситуации, подтоплений, пожаров и геополитической обстановки в некоторых регионах. Несмотря на это, все образовательные учреждения готовы к учебному процессу.

Утро 1 сентября в российских школах началось с подъема флага и исполнения гимна. Церемония будет еженедельной, как и просветительские занятия "Разговоры о важном". В этом учебном году школьников ждут и другие нововведения. Теперь во время уроков детям запрещено пользоваться мобильными телефонами. Продолжится внедрение информационной системы "Моя школа". В нее входят электронный дневник, журнал, расписание и другие функции. Регулярно с детьми будут проводить дополнительные уроки, в том числе по финансовой грамотности и по профориентации.

Швейцария может расторгнуть соглашение с Россией об упрощении визового режима. Страна не является членом Евросоюза, но в 2008 году она вошла в Шенгенскую зону. Накануне о своем решении поменять систему выдачи въездных документов сообщили в ЕС. В заявлении говорится, что это политическая акция. Ее следствием станет существенное уменьшение количества новых виз, которые выдают страны члены Евросоюза.

Существенно увеличится стоимость услуги. Визовый сбор вырастет вырастет в 2,5 раза – с 35 до 80 евро. Изменения затронут и сроки ожидания. Они вырастут до полугода. При этом выдача многократных виз может и вовсе прекратиться. Аналитики прогнозируют, что самым типичным и распространенным будет однократный "шенген", который выдают строго на даты поездки. Кроме того, не исключено, что соглашение об упрощении визового режима между Россией и Евросоюзом может стать промежуточным этапом на пути к полной заморозке выдачи въездных документов.