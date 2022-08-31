"Москва и мир": строительство станции "ЗИЛ" в столице и предвыборные плакаты в Британии

На будущей Троицкой линии метро началось строительство станции "ЗИЛ". Ее возводят на территории бывшей промзоны недалеко от улицы Лисицкого. С новой станции можно будет пересесть на одноименную платформу МЦК, а в перспективе – и на Бирюлевскую линию. Для этого построят общий вестибюль. Одновременно началась проходка тоннеля до станции "Крымская". Комплексу "Александра" предстоит преодолеть более полутора километров.

Троицкая линия протянется почти на 40 километров. Строительство новой ветки разбито на два этапа. Участок от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки" планируют запустить до 2025 года.

В столице открылись жилые корпуса социального дома "Люблино". В геронтологическом центре будут находится люди, которые нуждаются в длительном уходе. В комплексе есть 430 мест. В этом центре 31 августа побывала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Сейчас в городе работает 28 подобных учреждений, это почти 17 тысяч коек. Специалисты постоянно улучшают качество помощи. До конца года в столице откроют еще несколько корпусов для людей с возрастными, ментальными или физическими ограничениями. Мест для подобных пациентов станет больше на две тысячи.

В Великобритании появились предвыборные плакаты с котом Ларри, который живет в резиденции премьер-министра Бориса Джонсона. Надписи на баннерах призывают сделать его лидером страны. Как пишут британские СМИ, Ларри еще два месяц назад озвучил свои амбиций подвинуть с кресла соседа по Даунинг-стрит. Однако в официальном списке кандидатов кота пока нет.

Кто займет место премьер-министра станет известно через неделю. На смену Борису Джонсону, который недавно подал в отставку, придет или глава МИД Лиз Трасс, или экс министр иностранных дел Риши Сунак. Вначале консерваторы выберут своего лидера, который после автоматически станет премьер-министром. Судя по опросам, более половины британцев хотят досрочных всеобщих выборов в этом году. Многие респонденты считают, что нужно сменить правительство, тогда новые власти получит мандат от граждан на изменения в стране.

