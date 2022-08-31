"Москва и мир": открытие жилых корпусов соцдома "Люблино" и похороны Горбачева

В столице открылись жилые корпуса социального дома "Люблино". В геронтологическом центре будут находится люди, которые нуждаются в длительном уходе. В комплексе есть 430 мест. В этом центре 31 августа побывала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Сейчас в городе работает 28 подобных учреждений, это почти 17 тысяч коек. Специалисты постоянно улучшают качество помощи. До конца года в столице откроют еще несколько корпусов для людей с возрастными, ментальными или физическими ограничениями. Мест для подобных пациентов станет больше на две тысячи.

В новом учебном году в российских школах запретят использовать мобильные телефоны во время уроков. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Решение связано с новыми санитарными правилами и, в частности, с тем, что электронные устройства отвлекают детей. Если возникнет чрезвычайная ситуация, то школьникам помогут связаться с родителями. Мобильные телефоны будут доступны только на переменах.

В грядущем учебном году школьников ждут и другие нововведения. В выпускные аттестаты снова будут ставить оценку по физической культуре вместо отметки "зачтено". Продолжится внедрение информационной системы "Моя школа". В нее входят электронный дневник, журнал, расписание и другие функции. Регулярно с детьми будут проводить занятия, в том числе по финансовой грамотности и по профориентации. Также поменяется устройство групп продленного дня, а решение об открытии продленки будут принимать с учетом мнения родителей. Кроме того, с 1 сентября во всех школах появятся еженедельная церемония подъема флага и исполнения гимна, а также просветительские занятия "Разговоры о важном".

Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Пока нет информации о дате и формате прощания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что решение по организации государственной церемонии похорон пока не принято. Горбачев сильно болел и находился под круглосуточным наблюдением врачей. Соболезнования в связи со смертью политика приходят со всего мира.

В 1989 году Горбачева избрали председателем верховного совета СССР. На этом посту он организовал антиалкогольную кампанию, провозгласил политику гласности, свободу СМИ. Горбачев изменил выборную систему, это позволило выдвигать независимых от КПСС кандидатов.