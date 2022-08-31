"Москва и мир": транспортный кешбэк в столичном регионе и предвыборные плакаты в Британии

За поездки на общественном транспорте по Москве и Подмосковью можно будет вернуть деньги. Если оплатить поездку картой "Мир", пассажиры получат кешбэк 10 рублей. Речь идет о всех видах транспорта, в том числе МЦК и МЦД. Акция будет действовать с 1 сентября и до конца 2022 года.

Такая программа поможет развивать билетную систему. Чтобы вернуть деньги, карту "Мир" нужно зарегистрировать в приложениях Mir Pay или Samsung Pay. Также до конца 2022 года москвичам доступна акция "Время ранних", которая появилась еще в 2020 году.

Пассажир получит скидку в 50%, если начнет свою поездку в утренние часы с открытия метро и до 7:15, а также с 8:45 до 9:15. Скидка будет действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро, а также на Казанском направлении МЖД. За два года жители столицы сэкономили более 600 миллионов рублей, благодаря акции снизилось количество пассажиров в часы пик, стало свободнее на 7%.

В новом учебном году в российских школах запретят использовать мобильные телефоны во время уроков. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Решение связано с новыми санитарными правилами и, в частности, с тем, что электронные устройства отвлекают детей. Если возникнет чрезвычайная ситуация, то школьникам помогут связаться с родителями. Мобильные телефоны будут доступны только на переменах.

В грядущем учебном году школьников ждут и другие нововведения. В выпускные аттестаты снова будут ставить оценку по физической культуре вместо отметки "зачтено". Продолжится внедрение информационной системы "Моя школа". В нее входят электронный дневник, журнал, расписание и другие функции. Регулярно с детьми будут проводить занятия, в том числе по финансовой грамотности и по профориентации. Также поменяется устройство групп продленного дня, а решение об открытии продленки будут принимать с учетом мнения родителей. Кроме того, с 1 сентября во всех школах появятся еженедельная церемония подъема флага и исполнения гимна, а также просветительские занятия "Разговоры о важном".

В Великобритании появились предвыборные плакаты с котом Ларри, который живет в резиденции премьер-министра Бориса Джонсона. Надписи на баннерах призывают сделать его лидером страны. Как пишут британские СМИ, Ларри еще два месяц назад озвучил свои амбиций подвинуть с кресла соседа по Даунинг-стрит. Однако в официальном списке кандидатов кота пока нет.

Кто займет место премьер-министра станет известно через неделю. На смену Борису Джонсону, который недавно подал в отставку, придет или глава МИД Лиз Трасс, или экс министр иностранных дел Риши Сунак. Вначале консерваторы выберут своего лидера, который после автоматически станет премьер-министром. Судя по опросам, более половины британцев хотят досрочных всеобщих выборов в этом году. Многие респонденты считают, что нужно сменить правительство, тогда новые власти получит мандат от граждан на изменения в стране.