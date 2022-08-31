"Москва и мир": транспортный кешбэк и пожары в Рязанской области

За поездки на общественном транспорте по Москве и Подмосковью можно будет вернуть деньги. Если оплатить поездку картой "Мир", пассажиры получат кешбэк 10 рублей. Речь идет о всех видах транспорта, в том числе, МЦК и МЦД. Акция будет действовать с 1 сентября и до конца 2022 года.

Такая программа поможет развивать билетную систему. Чтобы вернуть деньги, карту "Мир" нужно зарегистрировать в приложениях Mir Pay или Samsung Pay. Также до конца 2022 года москвичам доступна акция "Время ранних", которая появилась еще в 2020 году.

Пассажир получит скидку в 50%, если начнет свою поездку в утренние часы с открытия метро и до 7:15, а также с 8:45 до 9:15. Скидка будет действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро, а также на Казанском направлении МЖД. За два года жители столицы сэкономили уже более 600 миллионов рублей, благодаря акции снизилось количество пассажиров в часы пик, стало свободнее на 7%.

Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Пока нет информации о дате и формате прощания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что решение по организации государственной церемонии похорон пока не принято. Горбачев сильно болел и находился под круглосуточным наблюдением врачей. Соболезнования в связи со смертью политика приходят со всего мира.

В 1989 году Горбачева избрали председателем верховного совета СССР. На этом посту он организовал антиалкогольную кампанию, провозгласил политику гласности, свободу СМИ. Горбачев изменил выборную систему, это позволило выдвигать независимых от КПСС кандидатов.

Пожары в Рязанской области ни одному населенному пункту больше не угрожают. Эвакуированные ранее местные жители начали возвращаться в свои дома. При этом ситуация с лесными пожарами в регионе пока далека от благополучной. Только за сутки их площадь увеличилась на две тысячи гектаров. Всего в огне более 24 тысяч гектаров леса.

Большинство очагов расположены на особо охраняемых природных территориях – в заповеднике "Окский" и национальном парке "Мещерский". Дым и запах гари от пожаров в Рязанской области добирались даже до столичного региона. Но на этой неделе ветер сменил направление, и это помогло москвичам.

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности до вечера 1 сентября как раз из-за сильного ветра. В европейской части России первого сентября может даже выпасть снег, предупредили в центре погоды "Фобос". Это произойдет из-за низких, почти октябрьских температур. За несколько дней столбики термометров опустят почти на 25 градусов.