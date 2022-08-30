"Москва и мир": площадка для скейтеров в Солнцеве и забастовка в Эдинбурге

30 августа, 20:05
В Солнцеве по программе "Мой район" построили площадку для скейтеров. Она находится в парке 60-летия Октября. На площадке смогут заниматься как профессионалы, так и любители. В скейт-парке установили пять рамп и фигуры, которые имитируют вертикальные стены. Для удобства площадку поделили на две зоны – для уличного стиля катания и воздушных трюков. Рядом сделали мини-амфитеатр для зрителей.
Также в проекте "Мой район" продолжается благоустройство Южного Бутова. Рядом с улицами Бунинская Аллея и Адмирала Руднева создают "Аллею Славы". Уже сделали пешеходную зону, установили сцену для проведения мероприятий, скамейки и построили детские спортивные площадки.
Московская электронная школа теперь будет работать на отечественном программном обеспечении, и таким образом, станет полностью независимой от импортных компонентов. Об этом сообщил Сергей Собянин во время городского педсовета. Мэр рассказал, что для удобства педагогов отечественными специалистами было разработано мобильное приложение "Журнал МЭШ". С его помощью учителя могут выставлять оценки со своего смартфона. В новом учебном году в столичных детских садах и школах будут заниматься свыше 1,6 миллиона детей – это рекорд в истории московского образования. Но город к такому наплыву учащихся готов.
С этого года во всех образовательных учреждения есть Wi-Fi. В ближайших планах мэрии полностью обновить ноутбуки для учителей. Кроме того, в компьютерных классах продолжится замена моноблоков. Мэр заверил, что это позволит поддержать на должном уровне уровне сервисы Московской электронной школы.
На улицах Эдинбурга вновь стало чисто, но ненадолго. Коммунальщики шотландской столицы прервали забастовку, чтобы убраться в городе. После этого они снова не будут работать. Забастовка служб утилизации отходов началась в середине августа. На такие меры они пошли после отказа властей увеличить зарплату уборщикам. Уже через несколько дней ситуация стала угрожающей. Городские урны переполнены. Даже по центральным улицам нельзя пройти из-за гор мусора и соответствующего запаха.
Усугубило ситуацию проведение ежегодного фестиваля искусств. В город приехало много туристов, которые только увеличили количество мусора. Дошло до того, что столичная мэрия обратилась к горожанам с призывом хранить отходы дома. Не коснулась проблема только ряда административных зданий и резиденции первого министра Шотландии. Территорию вокруг них теперь убирает частная компания. Местная пресса утверждает, что работы оплачиваются из госбюджета. Кстати, именно главу правительства Николу Стерджен лидеры оппозиции обвиняют в бездействия и нежелания разрешить мусорный кризис в стране.
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