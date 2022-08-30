"Москва и мир": работа МЭШ на отечественном ПО и забастовка в Эдинбурге

Московская электронная школа теперь будет работать на отечественном программном обеспечении, и таким образом, станет полностью независимой от импортных компонентов. Об этом сообщил Сергей Собянин во время городского педсовета. Мэр рассказал, что для удобства педагогов отечественными специалистами было разработано мобильное приложение "Журнал МЭШ". С его помощью учителя могут выставлять оценки со своего смартфона. В новом учебном году в столичных детских садах и школах будут заниматься свыше 1,6 миллиона детей – это рекорд в истории московского образования. Но город к такому наплыву учащихся готов.

С этого года во всех образовательных учреждения есть Wi-Fi. В ближайших планах мэрии полностью обновить ноутбуки для учителей. Кроме того, в компьютерных классах продолжится замена моноблоков. Мэр заверил, что это позволит поддержать на должном уровне уровне сервисы Московской электронной школы.

Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки увеличилась на две тысячи гектаров и теперь составляет более 22 тысяч. Из-за сильного ветра огонь подошел совсем близко к деревне Култуки. Пожарные пытаются не дать огню распространиться дальше. Если ситуация ухудшится, то жителей придется экстренно эвакуировать, уже готов необходимый транспорт. В трех районах Рязанской области действует режим чрезвычайной ситуации. При этом еще накануне власти заявляли, что полностью локализовали пожары в регионе. Тушить пламя продолжают семь тысяч человек.

Москва активно помогает региону, отправляет спасателей и специальную технику. Жители столицы на протяжении двух недель ощущали запах гари и дым от пожаров в Рязанской области. Благодаря похолоданию и смене направления ветра смог уходит из города. 31 августа в Москве объявили желтый уровень опасности из-за грозы, при этом все еще действует предупреждение о возможных пожарах. В последний день лета температура воздуха резко опустится до 20 градусов, а 1 сентября столбики термометров покажут 12–14 градусов.

На улицах Эдинбурга вновь стало чисто, но ненадолго. Коммунальщики шотландской столицы прервали забастовку, чтобы убраться в городе. После этого они снова не будут работать. Забастовка служб утилизации отходов началась в середине августа. На такие меры они пошли после отказа властей увеличить зарплату уборщикам. Уже через несколько дней ситуация стала угрожающей. Городские урны переполнены. Даже по центральным улицам нельзя пройти из-за гор мусора и соответствующего запаха.

Усугубило ситуацию проведение ежегодного фестиваля искусств. В город приехало много туристов, которые только увеличили количество мусора. Дошло до того, что столичная мэрия обратилась к горожанам с призывом хранить отходы дома. Не коснулась проблема только ряда административных зданий и резиденции первого министра Шотландии. Территорию вокруг них теперь убирает частная компания. Местная пресса утверждает, что работы оплачиваются из госбюджета. Кстати, именно главу правительства Николу Стерджен лидеры оппозиции обвиняют в бездействия и нежелания разрешить мусорный кризис в стране.