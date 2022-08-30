"Москва и мир": реорганизация бывшей промозоны в столице и забастовка в Эдинбурге

В Восточном Дегунине реорганизуют территорию бывшей промозоны Вагонремонт на Дубнинской улице рядом со станциями МЦК "Бескудниково" и "Лианозово". Сейчас там находятся только автомастерские, склады и стоянка спецтехники. На месте промзоны построят жилой квартал. Здесь также появятся экологичные предприятия и деловые пространства, что обеспечит району новые рабочие места.

На территории бывшей промзоны в Восточном Дегунине также построят школы, детские сады, офисы, банки, кафе, магазины и современный логистический центр. В проект инвестируют почти 25 миллиардов рублей. В этом году в Москве также планируют реорганизовать стройку в районе Тропарево-Никулино и участки бывших промзон Братцево, Южный порт и Зюзино.

Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки увеличилась на две тысячи гектаров и теперь составляет более 22 тысяч. Из-за сильного ветра огонь подошел совсем близко к деревне Култуки. Пожарные пытаются не дать огню распространиться дальше. Если ситуация ухудшится, то жителей придется экстренно эвакуировать, уже готов необходимый транспорт. В трех районах Рязанской области действует режим чрезвычайной ситуации. При этом еще накануне власти заявляли, что полностью локализовали пожары в регионе. Тушить пламя продолжают семь тысяч человек.

Москва активно помогает региону, отправляет спасателей и специальную технику. Жители столицы на протяжении двух недель ощущали запах гари и дым от пожаров в Рязанской области. Благодаря похолоданию и смене направления ветра смог уходит из города. 31 августа в Москве объявили желтый уровень опасности из-за грозы, при этом все еще действует предупреждение о возможных пожарах. В последний день лета температура воздуха резко опустится до 20 градусов, а 1 сентября столбики термометров покажут 12–14 градусов.

На улицах Эдинбурга вновь стало чисто, но ненадолго. Коммунальщики шотландской столицы прервали забастовку, чтобы убраться в городе. После этого они снова не будут работать. Забастовка служб утилизации отходов началась в середине августа. На такие меры они пошли после отказа властей увеличить зарплату уборщикам. Уже через несколько дней ситуация стала угрожающей. Городские урны переполнены. Даже по центральным улицам нельзя пройти из-за гор мусора и соответствующего запаха.

Усугубило ситуацию проведение ежегодного фестиваля искусств. В город приехало много туристов, которые только увеличили количество мусора. Дошло до того, что столичная мэрия обратилась к горожанам с призывом хранить отходы дома. Не коснулась проблема только ряда административных зданий и резиденции первого министра Шотландии. Территорию вокруг них теперь убирает частная компания. Местная пресса утверждает, что работы оплачиваются из госбюджета. Кстати, именно главу правительства Николу Стерджен лидеры оппозиции обвиняют в бездействия и нежелания разрешить мусорный кризис в стране.