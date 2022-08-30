"Москва и мир": основные задачи московского образования и пожары в Рязанской области

Сергей Собянин озвучил основные задачи московского образования в новом учебном году. Это улучшение внеклассной работы, подготовка к ЕГЭ, развитие предпрофессионального образования и совершенствование Московской электронной школы. Мэр выступил 30 августа на городском педсовете. Он отметил, что в новом учебном году в столичных детских садах и школах будут заниматься свыше 1,6 миллиона – это рекорд в истории московского образования. И город к этому готов. За последние 10 лет в Москве построили почти 500 образовательных учреждений. В планах на ближайшие два года возведение ещё 180-ти.



Настоящий прорыв случился в развитии Московской электронной школы. Мэр сообщил, что этим летом туда загрузили более 27,5 тысячи новых материалов. Кроме того, в ближайшее время образовательная платформа поможет родителям школьников выбрать кружки и секции, ориентируясь на увлечение ребенка. Для этого школьникам необходимо заполнить новый раздел портфолио "Мой профиль".

Новые скоропомощные стационарные комплексы объявляют массовый набор персонала. Медучреждения откроют на базе шести крупнейших клиник столицы: имени Вересаева, Буянова, Боткинской больницы, Филатовской, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, а также при клинической больнице № 1. Для работы им потребуются две тысячи сотрудников. Всего открыты вакансии более чем по 15 врачебным специальностям – от терапевтов до нейрохирургов.

Заместитель мэра Анастасия Ракова сообщила, что все они пройдут специальную программу подготовки. Но для начала претендентов ждет многоуровневая система оценки. Ее разработали ведущие эксперты в области здравоохранения. У кандидатов проверят не только профессиональные качества. Всех будущих сотрудников ждут, например, психологические тесты. Подать заявление можно на сайте проекта. Для этого надо заполнить специальную форму. Соискателей попросят сообщить данные об образовании, опыте работы и навыках. Последним отборочным этапом станет личное собеседование.

Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки увеличилась на две тысячи гектаров, и теперь составляет более 22 тысяч. Из-за сильного ветра огонь подошел совсем близко к деревне Култуки. Пожарные пытаются не дать огню распространиться дальше. Если ситуация ухудшится, то жителей придется экстренно эвакуировать, уже готов необходимый транспорт. В трех районах Рязанской области действует режим чрезвычайной ситуации. При этом еще накануне власти заявляли, что полностью локализовали пожары в регионе. Тушить пламя продолжают семь тысяч человек.

Москва активно помогает региону, отправляет спасателей и специальную технику. Жители столицы на протяжении двух недель ощущали запах гари и дым от пожаров в Рязанской области. Благодаря похолоданию и смене направления ветра смог уходит из города. 31 августа в Москве объявили желтый уровень опасности из-за грозы, при этом все еще действует предупреждение о возможных пожарах. В последний день лета температура воздуха резко опустится до 20 градусов, а 1 сентября столбики термометров покажут 12–14 градусов.