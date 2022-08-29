"Москва и мир": строительство кластера "Ломоносов" и ливни в Пакистане

29 августа, 23:45
Сергей Собянин рассказал о развитии программы "Мой район" в Раменках и Очаково-Матвеевском. Так, в этом году планируют достроить первый кластер "Ломоносов" на территории инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". Там откроют сотни новых научных лабораторий и передовых предприятий, появится более тысячи рабочих мест для молодых ученых. На Воробьевых горах уже этой зимой заработают три горнолыжных спуска и прыжковые трамплины. Появятся веревочный и экстрим-парки, специалисты благоустроят аллею спортивной славы, которая соединяет станцию метро "Воробьевы горы" с канатной дорогой и набережной.
Кроме того, в Раменках на киностудии "Мосфильм" доделывают новый павильон и киноконцертный комплекс. В районах активно решается проблема транспортной доступности, в следующем году откроют станцию будущего МЦД-4 Поклонная. На Аминьевском шоссе завершают строительство детского сада, а на Мосфильмовской улице возводят два спортивных комплекса.
Жители Рязанской области, которые былы эвакуированы из-за лесных пожаров, могут вернуться домой. Об этом заявили власти региона. Обстановка нормализовалась, угроз для населенных пунктов нет. Спасатели практически ликвидировали огонь на северной кромке основного пожара. В регионе постепенно сокращают количество пожарных и единиц техники.
Всего за время тушения вертолеты совершили более трёх тысяч вылетов. На данный момент в Рязанской области действует шесть природных пожаров. Горят и леса в Подмосковье. За прошедшие сутки 14 возгораний ликвидировали, в том числе в Орехово-Зуевском, Ногинском и Виноградовском лесничествах. Областные власти продили ограничения на пребывание граждан в лесах до 1 сентября.
Более тысячи человек в Пакистане стали жертвами мощных ливней. Власти не исключают, что эта цифра может возрасти вдвое, так как огромное количество пакинстанцев числятся пропавшиим без вести. Муссонные дожди продолжаются в республике уже три месяца. Они стали самыми сильными за последние 30 лет. Только с начала августа количество осадков в ряде провинций превысило норму в 7 раз.
Стихия повлияла на жизнь как минимум 30 миллионов человек. В стране действует чрезвычайное положение. Исламабад признал, что ситуация окончательно вышла из под контроля и обратился за помощью к друнгим странам. Только по предварительным оценкам ущерб от наводнений составит минимум 5,5 миллиарда долларов.
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